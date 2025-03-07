— Сергей, победа женской волейбольной команды СК «Балта» стала триумфом для всей Одесской области. А с чего началось развитие волейбола на Балтщине?

— Восемь лет назад мы начали разрабатывать проект развития волейбола практически с нуля. В 2020 году в Балте был открыт спорткомплекс, возведенный за счет государственного и местного бюджетов.

У нас проводились зональные соревнования, мы принимали команды высшей лиги, Кубок Украины. Все это очень положительно повлияло на развитие спорта в целом и волейбола Балтщины в частности.

— Когда балтская женская волейбольная команда заявила о себе на всю Украину?

— За сезон до открытия спорткомплекса наши волейболистки — в то время пятнадцатилетние девушки — играли во взрослой лиге. Команда заняла шестнадцатое место среди восемнадцати профессиональных коллективов. Мы не выиграли, но получили ценный опыт. Именно тогда «Балта» заявила о себе.

Затем нам удалось привлечь в команду топ-игрока украинской суперлиги, мастера спорта по волейболу нашу землячку Ольгу Власову. Она — призер международных турниров, участница чемпионата Европы. Играла в высшей лиге Азербайджана, была капитаном команды «Муров», которая стала серебряным призером соревнований.

Также мы подписали договоры еще с несколькими профессиональными игроками — Дануте Стравинскайте, Ольгой Качур, Татьяной Гращенко.

В этом матче впервые играли Алла Политанская и Анна Кириченко, которые существенно укрепили команду и помогли одержать первую такую победу в истории клуба «Балта».

Кроме того, в прошлом году команду возглавил Андрей Романович, известный своим тренерским талантом.

— Сергей, что чувствуете сегодня?

— Я счастлив. Кубковая победа — это не просто моя мечта, это труд большого количества людей, которые отдали свое время, ресурс, финансы, силы и душу этому проекту. Спасибо каждому, кто был и является частью такого невероятного события. Это не просто амбиции — это наш статус на спортивной карте Украины, а теперь уже и Европы.

Автор: Ольга Магазинская

Читайте также: