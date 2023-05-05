Будет ли 9 мая в Одессе круглосуточный комендантский час 

Окончательное решение об этом будет принимать Одесская ОВА. Пока же свое слово сказали военные. Они рекомендовали не допускать массовых скопления людей. Нужды в том, чтобы закрывать город, нет.

Об этом сообщила представитель Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Она сообщила, что военные предоставили одесским властям рекомендации по мерам на 9 мая. Прежде всего следует не допускать массового скопления людей. А вот рекомендаций по продления комендантского часа на целые сутки Силы обороны не предоставляли.

«Мы предоставили соответствующие рекомендации местным властям. Все же принимать решение должна областная военная администрация. Какое решение будет, они его провозгласят. На данном этапе не имеем от них ответа. Наши рекомендации касаются ограничения скопления людей, а дополнительного усиления, чтобы вплоть до ограничения» передвижения в течение суток, например, мы не предоставляли», — сказала Гуменюк.

Но окончательное решение, по словам Натальи Гуменюк, должны озвучить областные одесские власти.

Напомним, что в 2022 году в Одессе комендантский час 9 мая длился с 22:00 8 мая до 05:00 10 мая. Причиной такой строгой меры была большая угроза терактов и ракетных ударов со стороны россии 2 и 9 мая. В этом году угроза меньше, хотя она и остается. Потому одесситам и рекомендуют избегать массового скопления людей.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе 2 и 9 мая ужесточат меры безопасности.

Также недавно мы писали о том, что 2 и 9 мая не запланировано введение длительного коменданского часа.