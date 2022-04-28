До 2 мая в Одессе возможны провокации, диверсии и теракты

В Одессе и области в ближайшую неделю обстановка будет очень сложной. 2 мая – сакральная дата для путина. Поэтому россия может организовать теракты, провокации и даже попытаться вторгнуться из Приднестровья.

Таково мнение военного журналиста, экс-спикера Генштаба ВСУ в 2014-2017 годах Владислава Селезнева.

«Все действия на территории непризнанной части Молдовы акцентированы на том, чтобы создать напряженность, чтобы обвинить во всех смертных грехах ВСУ и пытаться атаковать на тех или иных участках государственную границу между Молдовой и Украиной. Думаю, россия именно поэтому сейчас повышает ставки», – заявил он в эфире телемарафона на канале Украина24 .

Владислав Селезнев отметил, что 2 мая – сакральная для путина дата. Речь идет о событиях 2014 года, когда в одесском Доме профсоюзов во время пожара погибли 48 сторонников «русского мира».

И есть большая вероятность, что российская пропаганда попытается обыграть эту дату к годовщине событий, создав напряженность на юге нашей страны.

Селезнев связал с этим и ракетные обстрелы железнодорожного моста в Затоке.

Россия рассчитывает, что его повреждение не позволит ВСУ перебросить резервы на запад области, если в эту часть региона вторгнутся российские войска из Приднестровья.

В тоже время в Одесской областной военной администрации не раз заявляли, что регион готов к любому развитию событий и враг не сможет осуществить свои планы.