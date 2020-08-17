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Первый в империи: для чего создали Одесский батальон морской пехоты

Первый в империи: для чего создали Одесский батальон морской пехоты

17 августа 1904 года в Одессе была создана постоянно действующая часть морской пехоты.

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В этот день Николай II утвердил «Положение об Одесском морском батальоне», который стал первым в России в начале XX века. По своим задачам и структуре батальон являлся не стрелковой, а, скорее, инженерной частью морской пехоты. Он находился в ведении Главного штаба Военного министерства и подчинялся Одесскому военному округу.

По документам, морской батальон создавался «для службы при перевозке войск морем и для подготовки в мирное время в войсковых частях личного состава», но на деле его задачей было обеспечение проведения главной стратегической операции флота — захвата у Турции черноморских проливов. И хотя десант на Босфор так и не состоялся, Одесский морской батальон участвовал в Трапезундской десантной операции, проведенной совместно Черноморским флотом и сухопутными войсками Кавказского фронта.

Батальон состоял из двух рот — гребной и технической, а также учебной команды, школы машинистов, склада плавучих средств и был оснащен 36 стальными катерами и 40 деревянными десантными баркасами. Особый статус, который был присвоен одесским морпехам, нашел свое отражение даже в форме личного состава: нижние чины, к примеру, носили морскую форму с воротниками красного цвета и алые с белым кантом погоны.

Кроме инженерных функций, Одесский морской батальон принимал участие в создании в стране военной авиации и подготовке летных кадров. В 1910 году по инициативе и при финансовой поддержке банкира Артура Анатры в Сабанских казармах, где размещался батальон, был открыт военно-авиационный класс, а в ремонтных мастерских стали строить первые аэропланы отечественной конструкции.

После революции 1917 года батальон прекратил свое существование.

Источник информации и фото: istor-vestnik.org.ua

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Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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