Ботулизм под Киевом: одесские консервы оказались ни при чем

Не так давно мы писали о том, что под Киевом зафиксировали случай заболевания ботулизмом.

Ссылаясь на информацию Главного управления Госпотребслужбы в Киеве, мы сообщали о том, что женщина отравилась, поев рыбных консерв.

Так, в ведомстве связали случай заболевания с употреблением “Скумбрии атлантической натуральной с добавлением масла” Белгород-Днестровской торговой марки “Аквамарин”.

Тогда же в Киевском управлении Госпотребслужбы уточнили, что продукт сняли с реализации в одной из торговых сетей. Пообещали запретить продажу, если обнаружат где-то еще.

А на днях в нашу редакцию пришло письмо с заявлением о защите прав производителя консерв. Юрист Владимир Гриненко отметил, что употребление продукции ТМ “Аквамарин” не могло привести к заболеванию ботулизмом. Попросил подготовить опровержение ранее опубликованного материала.

Как оказалось, в истории с консервами появились новые факты. Так, управление Госпотребслужбы провело исследование образцов снятого с реализации продукта на базе Центральной испытательной гослаборатории.

В итоге в рыбной консерве “Скумбрия атлантическая натуральная с добавлением масла” торговой марки “Аквамарин” не нашли ботулинического токсина.

Об этом Госпотребслужба сообщила, опубликовав свежие данные на сайте.

Примечательно, что предыдущая информация также по-прежнему остается “висеть” на официальном ресурсе. При этом там нет и намека на то, что в ведомстве провели или собирались проводить какие-либо исследования.

В свою очередь, юрист Владимир Гриненко приложил к отправленному обращению в редакцию письмо “О случае ботулизма” от Госпотребслужбы в Киевской области. Его подписал первый заместитель начальника регионального управления ведомства Николай Тибеж.

Интересно, что если взглянуть на письмо повнимательней, там нельзя заметить ни регистрационного номера, ни даты.

Тем не менее, хочется верить всем изложенным в документе фактам, указывающим на то, что продукция Белгород-Днестровского производителя безопасна для употребления.

Фото: zakaz.ua, скрин с kiev.dpss.gov.ua