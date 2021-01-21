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Борьба с раком: Минздрав разработал стратегию контроля онкозаболеваний до 2030 года

Борьба с раком: Минздрав разработал стратегию контроля онкозаболеваний до 2030 года

В Министерстве здравоохранения Украины разработали Национальную стратегию контроля онкологических заболеваний до 2030 года. Внедрить ее планируют уже в ближайшее время.

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Об этом рассказал на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

«Чтобы контролировать онкологическую заболеваемость и смертность, необходимо использовать стратегический системный подход на всех уровнях. Именно поэтому была разработана Национальная стратегия контроля онкологических заболеваний до 2030 года», – отметил глава Минздрава.

В рамках программы медицинских гарантий пациенты могут бесплатно обследоваться и лечить онкозаболевания. В программу входят шесть видов диагностики: маммография, колоноскопия, бронхоскопия, цистоскопия, гистероскопия и эзофагогастродуоденоскопия.

По данными Минздрава, сейчас в учреждениях здравоохранения находится около 1 млн пациентов с онкозаболеваниями. Ежегодно от рака в Украине умирают около 80 тысяч человек.

Напомним, Минздрав расширил список лекарств от онкозаболеваний.

Также в Украине запустили Единую государственную информационную систему по трансплантации органов и тканей и создают единое аэромедицинское пространство.

Фото: Аптека Onko Help

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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