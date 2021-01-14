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В Украине запускают единое аэромедицинское пространство

В Украине запускают единое аэромедицинское пространство

В этом году Минздрав начнет создавать единое аэромедицинское пространство в Украине. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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«Это очень важный шаг для развития системы трансплантации», – подчеркнул чиновник.

Проект стартует в феврале с внедрения цивильной аэромедицинской эвакуации в Киеве и Львове. В этих регионах будут круглосуточно дежурить экипажи медицинских бригад. Однако предварительно правительство должно утвердить соответствующее постановление.

«После принятия этого документа мы сможем вовремя транспортировать воздушным путем анатомические материалы и реципиентов. Речь идет в первую очередь о трансплантации сердца», – добавил Степанов.

Кроме того, воздушные экипажи будут вылетать к людям, оказавшимся в критических ситуациях и требующих срочной медицинской помощи.

Напомним, в Украине заработала Единая государственная информационная система по трансплантации органов и тканей.

Также стало известно, что в этом году в Украине расходы на трансплантацию увеличат в четыре раза.

Фото: informator.ua

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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