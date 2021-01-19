Новости Одессы и Одесской области

Минздрав расширил список лекарств от онкологии

Минздрав расширил список лекарств от онкологии

В Министерстве здравоохранения Украины утвердили список лекарств, которые будут централизованно закупаться в 2021 году для лечения онкологических больных и людей с онкогематологическими заболеваниями.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом рассказал на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

«В перечень 67 лекарственных средств мы добавили еще 9 новых позиций, которые являются более эффективными в лечении. Во время расширения этого списка мы учли около 30-ти предложений ведущих украинских онкологов и государственных медицинских экспертов», – сказал Степанов.

Речь идёт о препаратах второго и третьего ряда для лечения рака молочной железы, рака крови, миеломы, а также опухолей головного мозга. Эти лекарства являются генериками. Они зарегистрированы и производятся, по крайней мере, двумя различными производителями. Это обеспечивает конкуренцию на рынке фармпрепаратов и, соответственно, лучшие цены и экономию государственных средств.

По данным Минздрава, ежегодно от онкологических заболеваний в Украине умирают примерно 80 тысяч человек. При этом по смертности онкология занимает в стране второе место после сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, в Украине запускают единое аэромедицинское пространство. Также в стране уже заработала Единая государственная информационная система по трансплантации органов и тканей.

Фото: Зеркало недели

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить