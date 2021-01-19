Минздрав расширил список лекарств от онкологии

В Министерстве здравоохранения Украины утвердили список лекарств, которые будут централизованно закупаться в 2021 году для лечения онкологических больных и людей с онкогематологическими заболеваниями.

Об этом рассказал на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

«В перечень 67 лекарственных средств мы добавили еще 9 новых позиций, которые являются более эффективными в лечении. Во время расширения этого списка мы учли около 30-ти предложений ведущих украинских онкологов и государственных медицинских экспертов», – сказал Степанов.

Речь идёт о препаратах второго и третьего ряда для лечения рака молочной железы, рака крови, миеломы, а также опухолей головного мозга. Эти лекарства являются генериками. Они зарегистрированы и производятся, по крайней мере, двумя различными производителями. Это обеспечивает конкуренцию на рынке фармпрепаратов и, соответственно, лучшие цены и экономию государственных средств.

По данным Минздрава, ежегодно от онкологических заболеваний в Украине умирают примерно 80 тысяч человек. При этом по смертности онкология занимает в стране второе место после сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, в Украине запускают единое аэромедицинское пространство. Также в стране уже заработала Единая государственная информационная система по трансплантации органов и тканей.

Фото: Зеркало недели