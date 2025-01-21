Как сообщила заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Елена Баранецкая, из-за высокой стоимости работ менять стелу полностью не будут – обновят лишь буквы.

«Мы не меняем полностью знак, мы меняем только буквы. Это сейчас неуместно, потому что это очень дорого. Сейчас подрядная организация снимет это название, попробуем своими силами, с помощью градообразующих предприятий сделать это с минимальными затратами, без расходов из городского бюджета», – заявила чиновница «Суспільному».

Также Елена Баранецкая рассказала, что знаку уже более 45 лет, и металл в некоторых местах пришел в очень плохое состояние, так что если техническое состояние сооружения позволит, буквы заменят. Работы по демонтажу производит коммунальное предприятие «Экосервис». При этом сроки выполнения работ по монтажу нового названия города она не назвала.

Напомним, 9 октября 2024 года, Верховная Рада проголосовала за переименование города Южный Одесской области в Пивденне.

Переименование Южного в город Порт-Анненталь депутаты не поддержали. А за смену названия города на «Південне» проголосовали 279 депутатов.

В 2023 году жители Южного предложили 168 вариантов переименования города. В свою очередь мэр Южного предложил перевести название города и назвать его «Південне». Этот вариант переименования получил наибольшую поддержку местных жителей.