Болит голова? Проверьте прогноз магнитных бурь на сегодня, 8 декабря

«Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса M», – цитирует специалистов сайт meteoprog.

Ранее на этот день прогнозировали слабую магнитную бурю. Но, как известно, Солнце непостоянно и пик его активности может меняться.

По предварительным прогнозам, декабрь будет относительно спокойным месяцем: ожидается несколько умеренных магнитных бурь и одна сильная (ориентировочно ее пик придется на 12 декабря)

Напомним, магнитные бури различают по мощности – на слабые, умеренные и мощные. Стандартная классификация – по К-индексу. До К-индекса 4 – это слабые и умеренные бури, которые большинство людей на планете не чувствуют.

Все бури выше К-индекса 5 – это бури «красного» уровня. Чем выше показатель – тем сильнее магнитная буря.

Как влияют на нас магнитные бури

В период сильных магнитных бурь в зоне риска оказываются люди с метеозависимостью и хроническими заболевания. Они могут испытывать следующие симптомы:

повышение давления;

бессонница;

головная боль;

усталость;

раздражительность;

снижение концентрации.

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Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие: