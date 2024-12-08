Болит голова? Проверьте прогноз магнитных бурь на сегодня, 8 декабря

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня, в воскресенье, 8 декабря 2024 года, магнитных бурь на Земле не ожидается: за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.
«Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса M», – цитирует специалистов сайт meteoprog.
Ранее на этот день прогнозировали слабую магнитную бурю. Но, как известно, Солнце непостоянно и пик его активности может меняться.
По предварительным прогнозам, декабрь будет относительно спокойным месяцем: ожидается несколько умеренных магнитных бурь и одна сильная (ориентировочно ее пик придется на 12 декабря)
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Напомним, магнитные бури различают по мощности – на слабые, умеренные и мощные. Стандартная классификация – по К-индексу. До К-индекса 4 – это слабые и умеренные бури, которые большинство людей на планете не чувствуют.
Все бури выше К-индекса 5 – это бури «красного» уровня. Чем выше показатель – тем сильнее магнитная буря.
Как влияют на нас магнитные бури
В период сильных магнитных бурь в зоне риска оказываются люди с метеозависимостью и хроническими заболевания. Они могут испытывать следующие симптомы:
- повышение давления;
- бессонница;
- головная боль;
- усталость;
- раздражительность;
- снижение концентрации.
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Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие:
- пейте достаточно воды: обезвоживание может усиливать головную боль и усталость;
- включите в рацион продукты, содержащие витамины и минералы (овощи, фрукты, говяжья печень, яйца, бобовые);
- придерживайтесь правильного режима сна – организм должен получать достаточно отдыха;
- в дни магнитных бурь уменьшите физическую активность – чрезмерные нагрузки могут обострить стресс;
- по возможности избегайте стрессовых факторов.