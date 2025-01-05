Болит голова? Проверьте прогноз магнитных бурь на 5 января

Магнитные бури в январе-2025: прогноз неутешителен

Стоит отметить, что, по последним данным ученых, с конца декабря 2024 года Земля находится под влиянием мощной магнитной бури, которая на сегодня достигла силы в 7 баллов.

Согласно прогнозам, этот геомагнитный шторм продлится еще как минимум три дня. И такая длительная и интенсивная солнечная активность не остается незамеченной как для природы, так и для здоровья людей.

Магнитные бури такого масштаба обычно воздействуют на магнитосферу Земли, вызывая геомагнитные возмущения. Эти явления сопровождаются видимыми эффектами, такими как полярные сияния, но для большинства людей они несут и менее приятные последствия.

Специалисты предупреждают, что в конце месяца, 27-28 января, нашу планету ожидает еще одна мощная магнитная буря, на этот раз силой в 5 баллов. Но поскольку активность на Солнце остается повышенной, этот прогноз может быть пересмотрен в сторону усиления.

Как влияют на нас магнитные бури

Напомним, что магнитные бури могут оказывать значительное влияние на самочувствие, особенно у людей, склонных к метеочувствительности. Среди основных симптомов, которые могут наблюдаться:

повышенная тревожность и стресс: в такие периоды люди могут ощущать необъяснимое беспокойство и раздражительность;

в такие периоды люди могут ощущать необъяснимое беспокойство и раздражительность; головные боли и мигрени: резкие изменения магнитного поля способны провоцировать приступы головной боли;

резкие изменения магнитного поля способны провоцировать приступы головной боли; перепады артериального давления: люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов особенно уязвимы перед воздействием магнитных бурь;

люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов особенно уязвимы перед воздействием магнитных бурь; усталость и апатия: многие отмечают снижение энергии и мотивации в периоды геомагнитных возмущений.

Как снизить влияние магнитных бурь на организм

Регулярно измеряйте артериальное давление, особенно если вы склонны к гипертонии или гипотонии.

Увеличьте потребление продуктов, богатых магнием и калием – они поддерживают работу сердца и нервной системы.

Пейте больше воды, чтобы поддерживать баланс жидкости в организме.

Избегайте стресса. Постарайтесь минимизировать эмоциональные нагрузки и избегать конфликтов.

Обеспечьте себе полноценный ночной отдых, чтобы восстановить силы.

Источник и фото: Телеграм-канал Pravda Gerashchenko