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Болит голова? Проверьте прогноз магнитных бурь на 5 января

Болит голова? Проверьте прогноз магнитных бурь на 5 января

По информации специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 5 января 2025 года, на Земле ожидается повышенная геомагнитная активность и «периоды штормовой космической погоды».

Магнитные бури в январе-2025: прогноз неутешителен

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Стоит отметить, что, по последним данным ученых, с конца декабря 2024 года Земля находится под влиянием мощной магнитной бури, которая на сегодня достигла силы в 7 баллов.

Согласно прогнозам, этот геомагнитный шторм продлится еще как минимум три дня. И такая длительная и интенсивная солнечная активность не остается незамеченной как для природы, так и для здоровья людей.

Магнитные бури такого масштаба обычно воздействуют на магнитосферу Земли, вызывая геомагнитные возмущения. Эти явления сопровождаются видимыми эффектами, такими как полярные сияния, но для большинства людей они несут и менее приятные последствия.

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Специалисты предупреждают, что в конце месяца, 27-28 января, нашу планету ожидает еще одна мощная магнитная буря, на этот раз силой в 5 баллов. Но поскольку активность на Солнце остается повышенной, этот прогноз может быть пересмотрен в сторону усиления.

Как влияют на нас магнитные бури

Напомним, что магнитные бури могут оказывать значительное влияние на самочувствие, особенно у людей, склонных к метеочувствительности. Среди основных симптомов, которые могут наблюдаться:

  • повышенная тревожность и стресс: в такие периоды люди могут ощущать необъяснимое беспокойство и раздражительность;
  • головные боли и мигрени: резкие изменения магнитного поля способны провоцировать приступы головной боли;
  • перепады артериального давления: люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов особенно уязвимы перед воздействием магнитных бурь;
  • усталость и апатия: многие отмечают снижение энергии и мотивации в периоды геомагнитных возмущений.

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Как снизить влияние магнитных бурь на организм

  • Регулярно измеряйте артериальное давление, особенно если вы склонны к гипертонии или гипотонии.
  • Увеличьте потребление продуктов, богатых магнием и калием – они поддерживают работу сердца и нервной системы.
  • Пейте больше воды, чтобы поддерживать баланс жидкости в организме.
  • Избегайте стресса. Постарайтесь минимизировать эмоциональные нагрузки и избегать конфликтов.
  • Обеспечьте себе полноценный ночной отдых, чтобы восстановить силы.

Источник и фото: Телеграм-канал Pravda Gerashchenko

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