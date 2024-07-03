Более пяти часов ожидания: что происходит на участке трассы Одесса- Рени в районе Паланки

Более пяти часов ожидания: что происходит на участке трассы Одесса- Рени в районе Паланки

Главу Государственной погранслужбы Сергея Дейнеко просят обратить внимание на проблемы проезда по участку автомобильной дороги Одесса-Рени в районе Паланки. В ожидании пограничного контроля водители и пассажиры вынуждены проводить более пяти часов на жаре.

С депутатским запросом к обратился начальник Измаильской районной государственной администрации и депутат Одесского областного совета Родион Абашев. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Абашева, при планировании поездок данным участком надо быть готовыми к длительному ожиданию — до 5 часов или даже больше.

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«Пункты пропуска не оборудованы удобствами для столь длительного пребывания. Важно также учитывать высокую температуру воздуха: летняя жара может привести к тяжелым последствиям. Людям с проблемами здоровья, женщинам и детям необходимо особенно тщательно подготовиться к поездкам по этому пути», — отметил чиновник.

пробка возле Паланки

Родион Абашев сообщил, что обратился с депутатским запросом к руководителю Государственной пограничной службы Украины Сергею Дейнеко, но решение по данному вопросу еще не предоставлено.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одесской области планируют строительство участка трассы Одесса — Рени в обход Молдови. На разработку проекта дороги готовы потратить 35 миллионов грн.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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