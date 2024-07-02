Как избежать очередей на границе: три сервиса для отслеживания информации

Как избежать очередей на границе: три сервиса для отслеживания информации

В силу различных обстоятельств при въезде или выезде из Украины на границе с другими странами можно провести несколько часов. Также бывают случаи, когда соцсетями распространяется ложная информация о больших очередях на том или ином КПП. Чтобы всегда быть в курсе того, что происходит на границе, Государственная пограничная служба Украины поделилась полезными онлайн-сервисами. Как ими пользоваться рассказывает «Одесская жизнь».

Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

На официальной странице Западной границы в «Фейсбук» каждые три часа обновляется информация о состоянии очередей (автомобилей и пешеходов) на пунктах пропуска на выезд из Украины в таких направлениях, как:

  • Польша — «Ягодин», «Устилуг», «Угринов», «Рава-Русская», «Грушев», «Краковец», «Шегини», «Смильница», «Нижанковичи».
  • Словакия — «Малый Березный», «Ужгород», «Малые Селменцы».
  • Венгрия — «Тиса», «Колокольное», «Косино», «Лужанка», «Вилок».
  • Румыния — «Дьяково», «Солотвино», «Порубное», «Красноильск», «Дьяковцы».
  • Молдова — «Мамалыга», «Кельменцы», «Росошаны», «Сокиряны».

Ссылка на фейсбук-страницу — www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Интерактивная карта от ГПСУ

Здесь отображаются все действующие пункты пропуска, их типы и актуальный уровень загруженности по всей западной границе Украины. Сейчас на интерактивной карте отображаются только действующие пункты пропуска. Степень их нагрузки обозначены определенным цветом: высокая — красным, средняя — синим, низкая — зеленым, серым — закрытые пункты пропуска. Также на сайте можно воспользоваться фильтром поиска, отдельно выбрав:

  • нужную страну, например, Молдова;
  • тип пропуска, сейчас действуют только пешеходные и автомобильные;
  • название пункта пропуска, например, «Староказачье» — «Тудора».

Далее нажимаете на отметку на карте и на экране сразу появляется нужная информация.

Ссылка на интерактивную карту — dpsu.gov.ua/ua/map.

Онлайн-ресурс Государственной таможенной службы Украины

Здесь можно просматривать время ожидания в пунктах пропуска на въезд и выезд из Украины. Ресурсом пользоваться достаточно просто: в главном меню выбираете страну въезда или выезда, например, «Румыния — выезд из Украины». Далее появляется табло со временем ожидания в и перед пунктами пропуска — в часах или в минутах. Если нажать на нужный пункт, можно увидеть маршрут движения от точки А до точки Б.

Ссылка на онлайн-ресурс — kordon.customs.gov.ua.

Фото аватара
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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