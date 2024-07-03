Понад п’ять годин очікування: що відбувається на ділянці траси Одеса-Рені в районі Паланки

Із депутатським запитом до звернувся начальник Ізмаїльської районної державної адміністрації та депутат Одеської обласної ради Родіон Абашев. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

За словами Абашева, під час планування поїздок цією ділянкою треба бути готовими до тривалого очікування – до 5 годин або навіть більше.

“Пункти пропуску не обладнані зручностями для такого тривалого перебування. Важливо також враховувати високу температуру повітря: літня спека може призвести до тяжких наслідків. Людям із проблемами здоров’я, жінкам і дітям необхідно особливо ретельно підготуватися до поїздок цим шляхом”, – зазначив чиновник.

Родіон Абашев повідомив, що звернувся з депутатським запитом до керівника Державної прикордонної служби України Сергія Дейнека, але рішення з цього питання ще не надано.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що в Одеській області планують будівництво ділянки траси Одеса – Рені в обхід Молдови. На розробку проєкту дороги готові витратити 35 мільйонів грн.

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