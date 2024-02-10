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«Боевые» чаевые: monobank запускает новый сервис в поддержку армии

«Боевые» чаевые: monobank запускает новый сервис в поддержку армии

Известный украинский мобильный банк monobank запускает новую функцию – «Боевые». Теперь при посещении кафе и ресторанов украинцы могут не только оставлять чаевые официантам, но и донатить на ВСУ. А каждое заведение может добавить свою банку на нужды наши защитников.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

По его словам, ежемесячно украинцы оставляют более 100 миллионов гривен чаевых как благодарность в кафе и ресторанах. Но это вряд ли было бы возможно без Сил обороны, и поэтому теперь есть возможность поблагодарить защитников.

«Мы хотим стать первой страной в мире, которая сделает ежедневной привычкой не только чаевые, но и «Боевые». Поэтому отныне, при оплате счета по QR-коду в заведениях, активирующих наш новый сервис, после экрана чаевых появится новый экран – «Боевых», где вы сможете отблагодарить за защиту»,

– заявил Гороховский.

Эти деньги будут направляться на нужды нашей армии.

Ежедневно украинцы открывают десятки собраний на нужды военных. Тепловизоры, машины, дроны – все это становится расходным материалом на войне. И чтобы облегчить работу волонтерам, мы должны воспитать в себе привычку ежедневно донатить на ВСУ.

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Фото: Информатор

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Редакция ПРОФИЛЬ

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