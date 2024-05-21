Воин из Одесской области погиб, защищая северные рубежи Украины

Об этом сообщили в пресс службе Белгород-Днестровской РГА.

Защитник погиб 11 мая 2024 года в результате полученных ранений, вблизи населенного пункта Буда – Воробьевская в Черниговской области.

У воина остались жена и дети.

«Мужество и героизм Олега являются примером для всех нас, напоминая нам о важности отстаивать нашу родную землю. Отвага и самопожертвование Героя бесценны, высочайшая ценность отдать свою жизнь за свою Родину», — говорят земляки.

Вчера в Килийской громаде простились с 55-летним военнослужащим Романом Чумаченко, который погиб во время боевого выезда на территории Николаевской области.