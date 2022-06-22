Новости Одессы и Одесской области

Боец одесской теробороны спас в бою побратимов: его наградили орденом

Боец одесской теробороны спас в бою побратимов: его наградили орденом

За свой подвиг боец 126-й отдельной бригады ТрО города Одесса с позывным «Кир» награжден орденом «За мужество» 3-й степени.

Награду герою вручили прямо в госпитале, где он сейчас проходит лечение от ран, полученных в бою.

Гордимся нашим побратимом, солдатом с позывным «Кир», который за проявленный героизм и отвагу был награжден орденом «За мужество» 3 степени,

— говорится в сообщении пресс-службы бригады.

«Кир», будучи раненым, проявил выдержку, не оставил своих побратимом и личным примером вдохновлял и поддерживал своих товарищей. Также он сообщил координаты вражеской БМП противника, которая обстреливала наше подразделение.

БМП была уничтожена силами поддержки, что позволило избежать боевых потерь и закрепиться на определенном рубеже.

По словам других бойцов, «Кир» своими действиями и уверенностью помог им сохранить боевой дух.

Сейчас ребята поправляются после ранений и готовы вернуться к выполнению боевых заданий.

вручение ордена

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала фоторепортаж о том как бойцы 126 бригады теробороны города Одесса проводят усиленные боевые тренировки, чтобы дать отпор оккупантам.

Также мы рассказывали, что бойцы одесской терробороны уничтожили технику врага.

Еще похожие новости Одессы:

Одесская терроборона скоро отправится на передовую

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Иван Свищ ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить