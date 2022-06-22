Боец одесской теробороны спас в бою побратимов: его наградили орденом

За свой подвиг боец 126-й отдельной бригады ТрО города Одесса с позывным «Кир» награжден орденом «За мужество» 3-й степени.

Награду герою вручили прямо в госпитале, где он сейчас проходит лечение от ран, полученных в бою.

Гордимся нашим побратимом, солдатом с позывным «Кир», который за проявленный героизм и отвагу был награжден орденом «За мужество» 3 степени,

— говорится в сообщении пресс-службы бригады.

«Кир», будучи раненым, проявил выдержку, не оставил своих побратимом и личным примером вдохновлял и поддерживал своих товарищей. Также он сообщил координаты вражеской БМП противника, которая обстреливала наше подразделение.

БМП была уничтожена силами поддержки, что позволило избежать боевых потерь и закрепиться на определенном рубеже.

По словам других бойцов, «Кир» своими действиями и уверенностью помог им сохранить боевой дух.

Сейчас ребята поправляются после ранений и готовы вернуться к выполнению боевых заданий.

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала фоторепортаж о том как бойцы 126 бригады теробороны города Одесса проводят усиленные боевые тренировки, чтобы дать отпор оккупантам.

Также мы рассказывали, что бойцы одесской терробороны уничтожили технику врага.

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