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Одесская терроборона скоро отправится на передовую

Одесская терроборона скоро отправится на передовую

Сводное подразделение 126-й отдельной бригада территориальной обороны г.Одесса провело контрольное занятие перед отбытием на передовую.

Об этом сообщает информационное агентство «АрмияInform».

Одесским терробороновцам предстоит принять участия в боевых действиях на южном направлении фронта.

Подразделение, возглавляемое майором Виталием, уже прошло длительное обучение и сейчас отрабатывает задачи, которые инструкторы определяли непосредственно на месте проведения контрольного занятия.

одесская терроборона проводит учения

В роли инструкторов были военнослужащие, принимающие непосредственное участие в боевых действиях именно на том участке фронта, куда отправятся бойцы из Одессы. Поэтому большинство задач было привязано к специфике ландшафтных условий, тактической обстановке, а также вероятным действиям противника. Например, отражение наступления вражеской бронированной техники при поддержке пехоты как в колонне, так и в развернутом боевом порядке с подготовленных позиций.

одесская терроборона проводит учения

После выполнения каждой задачи инструкторы проводили очень тщательный разбор. При этом не только оценивали действия военнослужащих и указывали на их ошибки, но и давали очень полезные советы: как лучше подготовить огневую позицию, какое оптимальное положение выбрать во время стрельбы, как маскироваться и скрыто передвигаться по позиции.

одесская терроборона проводит учения

— Каждое задание, которое мы сегодня отработали, будет иметь для моих подчиненных большую прикладную ценность на передовой, — поделился своим впечатлением от занятий командир подразделения майор Виталий. — Это, безусловно, поможет нам в бою не только преодолеть врага, но и остаться при этом живыми.

одесская терроборона проводит учения
одесская терроборона проводит учения
одесская терроборона проводит учения
одесская терроборона проводит учения

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала как одесская терроборона проводит усиленные боевые тренировки. Ведь в любой момент подразделение может быть направлено в зону боевых действий.

Часть одесских терробороновцев уже получила боевой опыт: бойцы одесской терробороны уничтожили технику врага.

По материалам «АрмияInform»

Фото: Александр Киндсфатер

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