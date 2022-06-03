Одесская терроборона скоро отправится на передовую

Об этом сообщает информационное агентство «АрмияInform».

Одесским терробороновцам предстоит принять участия в боевых действиях на южном направлении фронта.

Подразделение, возглавляемое майором Виталием, уже прошло длительное обучение и сейчас отрабатывает задачи, которые инструкторы определяли непосредственно на месте проведения контрольного занятия.

В роли инструкторов были военнослужащие, принимающие непосредственное участие в боевых действиях именно на том участке фронта, куда отправятся бойцы из Одессы. Поэтому большинство задач было привязано к специфике ландшафтных условий, тактической обстановке, а также вероятным действиям противника. Например, отражение наступления вражеской бронированной техники при поддержке пехоты как в колонне, так и в развернутом боевом порядке с подготовленных позиций.

После выполнения каждой задачи инструкторы проводили очень тщательный разбор. При этом не только оценивали действия военнослужащих и указывали на их ошибки, но и давали очень полезные советы: как лучше подготовить огневую позицию, какое оптимальное положение выбрать во время стрельбы, как маскироваться и скрыто передвигаться по позиции.

— Каждое задание, которое мы сегодня отработали, будет иметь для моих подчиненных большую прикладную ценность на передовой, — поделился своим впечатлением от занятий командир подразделения майор Виталий. — Это, безусловно, поможет нам в бою не только преодолеть врага, но и остаться при этом живыми.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала как одесская терроборона проводит усиленные боевые тренировки. Ведь в любой момент подразделение может быть направлено в зону боевых действий.

Часть одесских терробороновцев уже получила боевой опыт: бойцы одесской терробороны уничтожили технику врага.

По материалам «АрмияInform»

Фото: Александр Киндсфатер