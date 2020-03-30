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Новости Одессы и Одесской области

Блокпосты в Одессе и области: где уже появились? (фото)

Блокпосты в Одессе и области: где уже появились? (фото)

В Одесском регионе начали обустраивать карантинные пункты пропуска.

Их устанавливают, чтобы проверять проезжающих на наличие признаков возможного заражения коронавирусом.

Как сообщает dumskaya.net, первые блокпосты уже появились на выездах из Одессы.

Так, бетонными блоками перекрыли участок Овидиопольской дороги близ рынка “7км”.

Там в обе стороны теперь можно проехать только по одной полосе. Остальные будут закрыты до конца карантина.

Таким образом, водителям не проехать на скорости мимо пунктов пропуска. Придется притормозить.

Так будет проще проверить всех, кто заезжает в город. Медики планируют мерить температуру водителям и пассажирам. Однако они прибудут на место только вечером. Также в специально подготовленной палатке разместятся бойцы Нацгвардии, которых привлекли в помощь полицейским.

Также, помимо Овидиопольской трассы, блокпосты обустраивают в районе Двух столбов, на Николаевской дороге и на Киевском шоссе рядом с КПП “Дачное”.

Фото: dumskaya.net

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