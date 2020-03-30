Блокпосты в Одессе и области: где уже появились? (фото)

Их устанавливают, чтобы проверять проезжающих на наличие признаков возможного заражения коронавирусом.

Как сообщает dumskaya.net, первые блокпосты уже появились на выездах из Одессы.

Так, бетонными блоками перекрыли участок Овидиопольской дороги близ рынка “7км”.

Там в обе стороны теперь можно проехать только по одной полосе. Остальные будут закрыты до конца карантина.

Таким образом, водителям не проехать на скорости мимо пунктов пропуска. Придется притормозить.

Так будет проще проверить всех, кто заезжает в город. Медики планируют мерить температуру водителям и пассажирам. Однако они прибудут на место только вечером. Также в специально подготовленной палатке разместятся бойцы Нацгвардии, которых привлекли в помощь полицейским.

Также, помимо Овидиопольской трассы, блокпосты обустраивают в районе Двух столбов, на Николаевской дороге и на Киевском шоссе рядом с КПП “Дачное”.

Фото: dumskaya.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!