Блэкаут в Одессе: о воздушных тревогах будут оповещать патрульные полицейские

Отключения света в Одессе 1 декабря: ситуация должна улучшиться 1 декабря 2022 года в Одессе и области продолжают действовать экстренные отключения света. Но лимиты мощности увеличились. Свет планируют подавать до 8 часов в сутки. ПОДРОБНЕЕ

Отключения света в Одессе 30 ноября: снова экстренные В среду, 30 ноября 2022 года в Одессе и области продолжаются аварийные экстренные отключения электроэнергии. Ранее составленные графики не действуют. ПОДРОБНЕЕ