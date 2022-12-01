Блэкаут в Одессе: о воздушных тревогах будут оповещать патрульные полицейские

Теперь одесситы могут не волноваться, что могут не услышать сигнал сирены о воздушноц тревоге в случае отключения в их районе электроснабжения: оповещать о возможной опасности теперь будут патрульные полицейские.
Об этом информирует пресс-служба Патрульной полиции Одесской области.
«Инспекторы патрульной полиции через громкоговорители в служебных автомобилях будут оповещать население о воздушной тревоге в тех районах Одессы, где отсутствует электроснабжение или не работают городские извещатели, а также в отдаленных районах, где сигнал сирены слышится хуже.
Призываем горожан не пренебрегать своей безопасностью!»,
– сказано в сообщении.
Одесситов призывают, услышав сигнал воздушной тревоги, немедленно уходить в укрытия, либо, будучи дома, соблюдать правило двух стен.
Напомним, сегодня, 1 декабря 2022 года, в Одессе и области продолжают действовать экстренные отключения света. Но лимиты мощности увеличились. Свет планируют подавать до 8 часов в сутки.
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