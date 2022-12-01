Отключения света в Одессе 1 декабря: ситуация должна улучшиться

1 декабря 2022 года в Одессе и области продолжают действовать экстренные отключения света. Но лимиты мощности увеличились. Свет планируют подавать до 8 часов в сутки.

Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

Еще вчера вечером энергетики сообщили, что в планах подавать электроэнергию в дома одесситов два раза в сутки по 4 часа: один раз днем и один раз вечером. Продолжительность одного отключения не должна превышать 8-8,5 часов.

В Одессе 1 декабря заработал электротранспорт – это тоже подтверждение улучшения ситуации с электроснабжением. Раньше трамваи и троллейбусы не могла работать из-за нехватки мощности в сети.

Также напоминаем одесситам, что в случае долгих отключений или аварии, погреться, зарядить телефоны и другие гаджеты можно в Пунктах Несокрушимости:

Также адреса и возможности каждого Пункта Несокрушимости в Одессе есть на интерактивной карте:

КАРТА