Одесский электротранспорт заработал: трамваи и троллейбусы выходят на маршруты

С утра 1-го декабря общественный электротранспорт вышел на линии, хотя ранее была информауия, что работать он не будет.
Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс».
По информации коммунальщиков, в городе увеличили лимиты энергопотребления и сегодня электротранспорт будет функционировать.
«Трамваи и троллейбусы начали выходить из депо на маршруты города», — сказано в сообщении. Отметим, что вчера вечером в городском совете Одессы сообщали, что трамваи и троллейбусы 1 декабря работать не будут.