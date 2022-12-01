Одесский электротранспорт заработал: трамваи и троллейбусы выходят на маршруты

Доброе утро, Одесса! Еще немного – и выходные. А если очень повезет, то и со светом. Но даже если и нет, духом не падаем, а верим и надеемся на лучшее и зовем гостей на ужин при свечах. При этом желательно не уподобляться герою нашего сегодняшнего анекдота.

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