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Как будут ходить поезда, если страна останется без света

Как будут ходить поезда, если страна останется без света

Железнодорожники уверены, что пассажирское сообщение не остановится, даже если вся Украина останется без электричества.

Об этом сообщил Александр Камышин в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Новые блэкауты украинской энергосистемы, если они будут, не смогут остановить пассажирское сообщение.

«Мы не отменяем ни одного поезда и мы едем. Все наши вокзалы освещены, на всех вокзалах есть тепло, связь и электроэнергия. Так будем работать и дальше», — рассказал глава компании.

При этом Камышин отметил, что задержки в таком случае неизбежны.

Что касается предыдущего блэкаута, который случился после обстрела 23 ноября, то хотя график движения сбился на 2/3 поездов, все их пассажиры благополучно прибыли на станции назначения.

По данным железнодорожников, из 101 поезда с опозданием отправились 46 (в том числе 25 — больше часа со средней задержкой 4 часа 40 минут), а прибыли с задержкой 64 (в том числе 56 — больше часа со средней задержкой 4 часа 26 минут).

Напомним, что из-за нехватки мощности в электросети в Одессе почти неделю не работал общественный электротрансорт и только 1 декабря трамваи и троллейбусы вышли на свои маршруты.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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