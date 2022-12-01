Как будут ходить поезда, если страна останется без света

Железнодорожники уверены, что пассажирское сообщение не остановится, даже если вся Украина останется без электричества.

Об этом сообщил Александр Камышин в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Новые блэкауты украинской энергосистемы, если они будут, не смогут остановить пассажирское сообщение.

«Мы не отменяем ни одного поезда и мы едем. Все наши вокзалы освещены, на всех вокзалах есть тепло, связь и электроэнергия. Так будем работать и дальше», — рассказал глава компании.

При этом Камышин отметил, что задержки в таком случае неизбежны.

Что касается предыдущего блэкаута, который случился после обстрела 23 ноября, то хотя график движения сбился на 2/3 поездов, все их пассажиры благополучно прибыли на станции назначения.

По данным железнодорожников, из 101 поезда с опозданием отправились 46 (в том числе 25 — больше часа со средней задержкой 4 часа 40 минут), а прибыли с задержкой 64 (в том числе 56 — больше часа со средней задержкой 4 часа 26 минут).

Напомним, что из-за нехватки мощности в электросети в Одессе почти неделю не работал общественный электротрансорт и только 1 декабря трамваи и троллейбусы вышли на свои маршруты.