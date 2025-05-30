Протягом двох днів українські парламентарі, дипломати, військові, міжнародні експерти, представники адміністрації Дональда Трампа, а також високопосадовці зі США, Великої Британії та країн ЄС обговорюватимуть майбутнє Чорного моря. Дискусії зосереджені на стратегіях стримування російської агресії, підтримці України, ролі НАТО та викликах для союзників у регіоні. Подію відкрив голова Форуму, народний депутат України та голова Комітету ПАРЄ з питань міграції, біженців і переміщених осіб Олексій Гончаренко.

За задумом організаторів, Black Sea Security Forum має стати щорічним майданчиком, де лідери, експерти та стратеги з усього світу шукатимуть відповіді на ключові безпекові виклики Чорноморського регіону, який перетворився на один з епіцентрів глобального протистояння.

Головним міжнародним партнером та спонсором форуму виступив британський філантроп, дипломат і меценат лорд Майкл Ешкрофт. У своєму виступі він наголосив на глобальному значенні Одеси як стратегічної точки на новій карті безпеки. Лорд Ешкрофт зазначив, що Одеса наразі перебуває на лінії іншого фронту, будучи головними морськими воротами України, важливими для всього світу, і те, що відбувається тут, має глобальне значення. Він також підкреслив, що Україна вже зараз переписує правила морської війни, роблячи це з неймовірною інноваційністю.

Учасників форуму також привітали Президент ПАРЄ Теодорус Русопулос та призерка Олімпійських ігор Еліна Світоліна. Серед головних партнерів та спонсорів заходу також зазначені німецький політичний фонд Konrad-Adenauer-Stiftung, гуманітарна організація Hepatica та українська платформа Trypillian, що працює на перетині безпеки, культури й стратегічних комунікацій.

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