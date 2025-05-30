Памятный колокол прозвучит у мемориала «Борцам за Украину». Этот мемориал расположен в сквере «Славы и Воли» на улице Канатной, вблизи здания Одесской областной военной администрации.
Акция состоится при поддержке общественных организаций «Сердца матерей Одесской области» и «Семья Ангелов Света».
Отмечается, что подобная акция чествования памяти традиционно проводится в последний календарный день каждого месяца.
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