Памятный колокол прозвучит у мемориала «Борцам за Украину». Этот мемориал расположен в сквере «Славы и Воли» на улице Канатной, вблизи здания Одесской областной военной администрации.

Акция состоится при поддержке общественных организаций «Сердца матерей Одесской области» и «Семья Ангелов Света».

Отмечается, что подобная акция чествования памяти традиционно проводится в последний календарный день каждого месяца.

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