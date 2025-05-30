DocPort в Одесском порту
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Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

Цифровая платформа DocPort — это украинская разработка команды АМПУ, автоматизирующая портовые процессы. Электронный документооборот между всеми участниками логистической цепи позволяет сократить время обработки судов и грузов, минимизировать бумажную бюрократию и повысить прозрачность операций.

Для бизнеса система DocPort открывает ряд преимуществ:

  • экономия от 1 до 6 часов на обработку одного судна;
  • ускоренное оформление выездных документов;
  • прозрачность благодаря электронной подписи ответственных лиц;
  • повышение пропускной способности порта;
  • возможность подключения новых участников через открытый API.

Система уже успешно работает в портах Рени, Измаила и Черноморска и теперь стала доступной и в Одессе. Следующим этапом цифровой трансформации станет запуск DocPort в порту Южный, который планируется в июне-июле 2025 года. 

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