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Бэби-бокс монетизировали: как получить и на что можно потратить пять тысяч гривен

Бэби-бокс монетизировали: как получить и на что можно потратить пять тысяч гривен

Государство решило больше не выдавать “пакеты новорожденного” – так называемые “бэби-боксы”, в которых были товары первой необходимости для младенцев. Их заменят деньгами. Родителям будут выдавать по 5 тысяч гривен. Но с рядом условий. 

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Для получения денег необходимо обратиться в ПриватБанк. Об этом сообщает пресс-служба министерства на своей странице в Facebook.

Там нужно заключить договор и открыть счет со специальным режимом использования. После этого они получают специальную социальную карту.

Но перед походом в банк в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка нужно  обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту жительства/пребывания.

Заявление и пакет документов можно подать в электронном виде:

  • копия свидетельства о рождении ребенка,
  • копия вида на жительство/удостоверения беженца/справки об обращении за защитой в Украине/удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите (для иностранцев и лиц без гражданства),
  • копия документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,
  • копия решения об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком),
  • копия решения об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя (для патронатного воспитателя),
    справка из роддома о неполучении единовременного натуральной помощи “пакет малыша” (в случае рождения ребенка в роддоме в 2020 году).

Потратить деньги можно в течение года в определенных заведениях торговли или через интернет-магазины. Покупки должны быть целевые:  детские товары – средства ухода за детьми и детские средства гигиены, в том числе подгузники, салфетки, детская одежда и обувь, детское питание, детская посуда, игрушки, текстиль для детей,  товары для роженицы.

Что раньше было в коробках для новорожденных – читайте здесь.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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