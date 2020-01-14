Как и где в Одессе получить льготы деньгами

С 1 января этого года льготные категории граждан имеют право в любое время подать заявление в управление социальной защиты населения при переходе с безналичной в наличную форму выплат льгот на жилищно-коммунальные услуги*. Кроме того, урегулирован порядок предоставления льгот и субсидий на приобретение твердого топлива и сжиженного газа в 2020 году. О чем надо знать льготникам?

Если переехали или поменяли вид топлива…

Для получения льгот на приобретение твердого топлива и сжиженного газа льготники должны обратиться в районное управление социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства (или по фактическому месту жительства) и написать соответствующее заявление. К заявлению надо приложить справку о наличии в жилом помещении печного отопления и (или) котла на твердом топливе.

При изменении регистрации места проживания с выездом за пределы района (города) в течение бюджетного периода льготник подает справку о приобретении твердого топлива и сжиженного газа на льготных условиях по предыдущему зарегистрированному месту жительства.

При изменении условий проживания (подключение жилья к системе газо-, тепло-, электроснабжения для его отопления) полученные льготником деньги на приобретение твердого топлива и сжиженного газа не возвращаются. Льготы по оплате услуг газо-, тепло-, электроснабжения для отопления жилья предоставляются льготнику со следующего бюджетного периода.

При изменении в течение бюджетного периода вида отопления жилья льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа предоставляются исходя из количества месяцев, оставшихся до конца бюджетного периода, и среднемесячной стоимости или количества твердого топлива и сжиженного газа, определенной путем деления годовой стоимости или количества твердого топлива и сжиженного газа на 12 месяцев.

Если льготник умер…

В случае смерти льготника члены семьи умершего, которые проживали вместе с ним, могут получить средства наличными на приобретение твердого топлива и сжиженного газа или твердое топливо и сжиженный газ в натуральном виде на основании:

заявления одного из членов семьи, поданного не позднее окончания бюджетного периода;

копии свидетельства о смерти льготника;

справки о факте проживания членов семьи вместе с льготником.

В соответствии со статьей 51 Бюджетного кодекса Украины, к членам семьи льготника относятся:

жена (муж), их несовершеннолетние дети (до 18 лет);

неженатые совершеннолетние дети, которые признаны лицами с инвалидностью с детства I и II групп или лицами с инвалидностью I группы;

человек, проживающий вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживающий за ним, если лицо с инвалидностью вследствие войны не находится в браке;

нетрудоспособные родители;

человек, находящийся под опекой или попечительством льготника и проживающий вместе с ним.

Как получить деньги?

Для получения льготы в денежной наличной форме, в том числе на приобретение твердого топлива и сжиженного газа, нужно обратиться в районные управления социальной защиты населения по адресу:

Малиновский район: ул. Косовская, 2Д;

Приморский район: ул. Армейская, 9;

Киевский район: ул. Королева, 9;

Суворовский район: проспект Добровольского, 120 А.

При себе необходимо иметь оригиналы паспорта и справки о присвоении идентификационного номера; льготное удостоверение; реквизиты банковского счета.

* Постановление Кабинета Министров Украины «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины по вопросам предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг» № 1123 от 27.12.2019 г.

Мария Васильева

Фото: pchas.com.ua

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