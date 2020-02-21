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Новости Одессы и Одесской области

В Суворовском районе Одессы открыли бэби-бокс для отказничков (фото)

В Суворовском районе Одессы открыли бэби-бокс для отказничков (фото)

“Окно жизни” появилось в роддоме №4, что в переулке Павла Кравцова на Пересыпи.

Об этом сообщает 1tv.od.ua.

Это шестой по счету бэби-бокс в городе.

В специальном проеме можно оставить новорожденного в экстренной ситуации, если родители надумали отказаться от него. Маме дадут пять минут, чтобы передумать.

После этого, если решение не поменяется, малыша по ту сторону окна заберут медики.

Роженица может не бояться, что кто-то ее увидит. Рядом нет камер, а уголовной или штрафов за отказ ей не грозит.

Кстати, сеть “Окно жизни” развивается благодаря социальной платформе “Доброе дело”. Одна такая конструкция обходится в сумму 1,5-2 тыс. долларов.

В прошлом году “окна жизни” приняли 33 маленьких одессита. В этом году статистика отказов улучшилась, но пока все равно не радует медиков.

В ближайших планах – открыть еще один бэби-бокс на поселке Котовского и несколько – в регионе.

Фото: 7kanal.com.ua

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