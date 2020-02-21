Что произошло в Одессе 21 февраля: разлитый в школе аммиак и пострадавший в пожаре ребенок

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Одесской области произошел пожар. В результате пострадал трехлетний ребенок. Его в тяжелом состоянии увезли в ожоговый центр с 80% ожогов тела. Продолжение…
- В Суворовском районе Одессы открыли бэби-бокс для отказничков. В специальном проеме можно оставить новорожденного в экстренной ситуации, если родители надумали отказаться от него. Продолжение…
- Из-за разлитого аммиака в Одессе пришлось эвакуировать учеников школы. Это вещество может быть очень опасным и токсичным. Продолжение…
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