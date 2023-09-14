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“Бізнесвумен” в Одесі захопила частину пляжу під ресторан (фото)

“Бізнесвумен” в Одесі захопила частину пляжу під ресторан (фото)

52-річна мешканка Одеси самовільно зайняла частину території у водоохоронній зоні на пляжі “Ланжерон” та облаштувала там ресторан на 100 кв. м землі, що належить громаді.

Про це повідомили у Нацполіції Одеської області.

Як встановили правоохоронці, кілька років тому жінка отримала право тимчасового використання місця на вулиці Чорноморській під розташуванням літнього майданчика площею 63 кв.м.

Ресторан

Але влітку минулого року термін дії договору скінчився. Та це не зупинило підприємницю. Вона не лише продовжила роботу бізнесу, а й розширила його.

Жінку не зупинила відсутність дозвільних документів. На цій території вона облаштувала тимчасову споруду закритого типу. При цьому, зайнявши майже на 50 кв. м міської землі більше, ніж використовувала раніше.

Ресторан

За таке правопорушення передбачено покарання обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до двох років, –

повідомили у поліції.

Обвинувальний акт правоохоронці направили до суду.

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