Бизнесмены Одесщины помогают военным охотиться за «шахедами»

В результате российских атак на портовую инфраструктуру Ренийской громады повреждены 83 объекта, девять из которых расположены в портах. Несколько бизнесменов из Рени объединились и выделили средства, чтобы помочь военным оградить регион от вражеских атак. Об этом пишет издание Forbes.

Владельцы местных компаний Максим Максимов и Дмитрий Казанин объединили для общего благородного дела 11 ренийских предпринимателей. Они планировали усилить противовоздушную оборону города.

Бизнесменам совместными усилиями удалось собрать 500 тысяч долларов. На эту сумму они приобрели для военных 11 автомобилей, большая часть которых оборудована всем необходимым для охоты за «шахедами», которыми чаще всего атакуют юг Одесщины.

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Все мобильные группы переданы военным и используются по назначению.

Как рассказали бизнесмены-инициаторы, они разделили свои обязанности – Дмитрий Казанин занимался поиском и закупкой автомобилей, а Максим Максимов согласовывал все вопросы с военными.

Помогли бизнесменам одесские волонтеры, занимающиеся доставкой необходимых элементов для ПВО.

Как утверждают сами бизнесмены, в Рени сейчас самые эффективные мобильные группы ПВО из всех существующих в Украине.

Фото иллюстративное