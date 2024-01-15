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Бізнесмени Одещини допомагають військовим полювати за “шахедами”

Бізнесмени Одещини допомагають військовим полювати за “шахедами”

Після постійних та потужних “шахедних” атак на порти Ізмаїльського району Одещини, бізнесмени вирішили зібрати гроші для Сил протиповітряної оборони та посилити боротьбу з дронами-камікадзе

Внаслідок російських атак на портову інфраструктуру Ренійської громади пошкоджено 83 обʼєкти, дев’ять з яких розташовані у портах. Декілька бізнесменів з Рені об’єдналися та виділили кошти, аби допомогти військовим захистити регіон від ворожих атак. Про це пише видання Forbes.

Власники місцевих компаній Максим Максимов та Дмитро Казанін об’єднали для спільної благородної справи 11 ренійських підприємців. Вони планували посилити протиповітряну оборону міста.

Бізнесменам спільними зусиллями вдалося зібрати 500 тисяч доларів. На цю суму вони придбали для військових 11 автівок, більша частина з яких обладнана усім необхідним для полювання за “шахедами”, якими найчастіше атакують південь Одещини.

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Наразі усі мобільні групи передані військовим і використовуються за призначенням.

Як розказали бізнесмени-ініціатори, вони розділили свої обов’язки – Дмитро Казанін займався пошуком та закупівлею автівок, а Максим Максимов погоджував усі питання з військовими.

Допомогли бізнесменам одеські волонтери, які займаються доставленням необхідних елементів для ППО.

Як стверджують самі бізнесмени, в Рені зараз найефективніші мобільні групи ППО з усіх, що існують в Україні.

Фото ілюстративне

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