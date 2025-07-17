задержание чиновника

Ключевые моменты:

  • Начальник отдела Пересыпской администрации требовал $1500 за разрешение на торговлю;
  • Его задержали «на горячем» при получении денег;
  • Статья обвинения: ч. 3 ст. 368 УК Украины — вымогательство и получение неправомерной выгоды;
  • Мера пресечения: прокуратура требует ареста.

По данным следствия, чиновник требовал от предпринимательницы $1500 за содействие в получении разрешения на размещение торговой точки на пляже «Лузановка». В случае отказа он угрожал отказать в согласовании.

Задержание произошло на парковке возле супермаркета, где подозреваемый получил оговоренную сумму.

взятка

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о получении должностным лицом неправомерной выгоды.

Максимальное наказание за это преступление — 10 лет лишения свободы.Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Прокуратура направила в суд ходатайство о содержании под стражей, также рассматривается вопрос об отстранении от должности.

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