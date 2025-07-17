Ключевые моменты:
- Начальник отдела Пересыпской администрации требовал $1500 за разрешение на торговлю;
- Его задержали «на горячем» при получении денег;
- Статья обвинения: ч. 3 ст. 368 УК Украины — вымогательство и получение неправомерной выгоды;
- Мера пресечения: прокуратура требует ареста.
По данным следствия, чиновник требовал от предпринимательницы $1500 за содействие в получении разрешения на размещение торговой точки на пляже «Лузановка». В случае отказа он угрожал отказать в согласовании.
Задержание произошло на парковке возле супермаркета, где подозреваемый получил оговоренную сумму.
Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о получении должностным лицом неправомерной выгоды.
Максимальное наказание за это преступление — 10 лет лишения свободы.Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Прокуратура направила в суд ходатайство о содержании под стражей, также рассматривается вопрос об отстранении от должности.
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