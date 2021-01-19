Билеты на поезда в 2021 году в Украине могут подорожать на 22%

С марта билеты на поезда в Украине начнут ежемесячно повышаться на 2%. Таким образом, за год они поднимутся в цене на 22%.

Об этом заявил в эфире «1+1» 18 января министр инфраструктуры Владислав Криклий.

При этом, по словам министра, если покупать билеты на некоторые поезда заблаговременно, можно сэкономить до 40%.

Криклий также отметил, что индексация стоимости билетов не проводилась два года. Изначально подорожание планировали в 2020 году, но из-за пандемии и карантина его отложили.

Ранее сообщалось, что цены на билеты в поезда в Украине будут расти каждый месяц, начиная с 1 марта 2021 года.

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