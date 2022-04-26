Безуспешная разведка и провокаторы из Приднестровья: как прошла в Одессе ночь? (видео)

Ночь на вторник, 26 апреля 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области спокойно, сообщил спикер областной военной администрации Сергей Братчук.
По словам Братчука, враг пытается активизировать интенсивную воздушную разведку на территории Одессы и Одесского региона, но наши силы противовоздушной обороны наносят значительные потери.
Что касается ситуции в непризнанном Приднестровье, то, по словам спикера ОВА, там имеют место некоторые провокации местных коллаборантов и российских оккупантов.
Доброго ранку, ми з Одеси!
Ніч в місті та області пройшла спокійно, без обстрілів.
Ворог намагається проводити активну повітряну розвідку, але зазнає втрат.
Не маючи жодного успіху у наступальних діях на Півдні України, рашисти вдаються до інформаційно-психологічних операцій з метою створення паніки на наших територіях.
Будьте пильними та не піддавайтесь на подібні атаки. Йде війна і ворог використовує будь-які методи для досягнення переваги.
Опубликовано Сергеем Братчуком Понедельник, 25 апреля 2022 г.
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Фото иллюстративное, UA.News