Безуспешная разведка и провокаторы из Приднестровья: как прошла в Одессе ночь? (видео)

Война в Украине, день 62: утренняя сводка с передовой Сегодня, 26 апреля 2022 года, начались шестьдесят вторые сутки со дня полномасштабного вторжения российских нацистов в Украину.

О ситуации на фронтах на 62-й день героического противостояния украинского народа рашистским захватчикам информирует Генштаб Вооруженных сил нашей страны. ПОДРОБНЕЕ

Одесские военнослужащие сочетались браком по законам военного времени (видео) В Одессе сыграли первые свадьбы по законам военного времени, когда военнослужащих молодоженов расписывал командир.

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, ссылаясь на информацию горсовета. ПОДРОБНЕЕ