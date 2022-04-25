Провокация в Приднестровье: кто и зачем обстрелял здание тамошнего МГБ

Сегодня, 25 апреля, появилась информация об обстреле из гранатометов здания Министерства госбезопасности так называемой «ПМР» в Тирасполе. В Одесской ОВА считают это провокацией.

Кто и зачем обстрелял главный офис приднестровской спецслужбы, пояснил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

После обеда в телеграм-каналах появилась новость про то, что здание МГБ обстреляли из гранатометов. Стрелки бросили оставшиеся тубусу от орудий обстрела прямо перед зданием. На опубликованных фото видно, что здание особо не пострадало, попадания пришлись по окнам лестничных клеток.

Факт обстрела представители ПМР еще не комментировали, но в антиукраинских пабликах пытаются приписать эту провокацию украинским спецслужбам.

Случившееся прокомментировал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. Он пояснил, что единственная цель приднестровской провокации – сбор «пушечного мяса» для войны с Украиной. Де в том, что в этом российском анклаве пытались набрать желающих повоевать против Украины, но таковых не нашлось. Вот и пытаются тамошние российские кураторы напугать местных «украинскими нацистами» и побудить их пойти умирать за путинские бредни.

Интересно, что брошенные части гранатометов имеют маркировку, показывающие, что для обстрела использовался тот вид этого оружия, которого нет на вооружении у украинской армии. А присутствуют такие гранатомёты только в россии и самом приднестровье.

Это РПГ-27 «Таволга» российского производства, состоящий на вооружении лишь России, Габона, Иордании и той же ПМР.

Ранее сообщалось, что рашисты будут пытаться захватить Николаев и Одессу, чтобы создать сухопутный коридор в Приднестровье до 9 мая. Впрочем, про хотелки рашистов в Украине прекрасно осведомлены и спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук четко пояснил, что они неосуществимы. А если противник всеже сунется в Одесский регион, или на Николаевщину, его здесь ждет только смерть.