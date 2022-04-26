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Война в Украине, день 62: утренняя сводка с передовой

Война в Украине, день 62: утренняя сводка с передовой

Сегодня, 26 апреля 2022 года, начались шестьдесят вторые сутки со дня полномасштабного вторжения российских нацистов в Украину.
О ситуации на фронтах на 62-й день героического противостояния украинского народа рашистским захватчикам информирует Генштаб Вооруженных сил нашей страны.

По данным ВСУ, противник продолжает наступление на Востоке Украины с целью захвата Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного коридора в аннексированный Крым.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений. Активных действий по указанным направлениям враг не проводил.

На Северском направлении признаков формирования противником ударной группировки для возобновления наступательных действий не обнаружено. В сопредельных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей враг усилил охрану границы и пунктов пропуска, проводит инженерное оборудование позиций. Кроме того, российские оккупанты ужесточили в приграничных районах противодиверсионные меры.

На Слобожанском направлении противник усиливает группировку войск и продолжает частично блокировать и обстреливать Харьков. Также захватчики пытаются проводить наступление в направлении населенного пункта Заводы. Продолжаются боевые действия.

На Донецком и Таврическом направлениях враг перемещает пункты управления ближе к линии боевого столкновения.

Противник обстреливает позиции украинских войск при помощи минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Так:

на Северодонецком направлении противник ведет боевые действия в районе населенного пункта Рубежное;

на Попаснянском направлении пытается овладеть Попасной, продолжаются бои;

на Авдеевском направлении враг пытается вести наступательные действия, но безуспешно;

на Кураховском направлении наступление в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка также не увенчалось успехом;

на Запорожском направлении противник ведет наступление в направлении населенного пункта Трудолюбовка, здесь идут бои.

Враг обстреливает и блокирует подразделения украинских войск в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе.

На Южнобужском направлении противник ведет единичные обстрелы наших подразделений по всей линии столкновения, а также ведет разведку в районе административной границы Николаевской области.

В районе населенного пункта Большая Александровка Херсонской области защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага (более 70 человек убиты). Точное количество погибших уточняется.

Также подразделения рашистских оккупантов понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.

На временно оккупированных территориях оккупанты продолжают грабить местное население.

Подразделения вооруженных сил рф пытаются вести воздушную разведку над территорией Одесской области, но несут потери – их беспилотники успешно сбивают укрнаинские подразделения противовоздушной обороны.

За прошедшие сутки группировка Воздушных сил ВСУ сбила 3 самолета противника, 4 беспилотника оперативно-тактического уровня и 3 крылатых ракеты.

На территории Донецкой и Луганской областей за сутки отбиты 6 атак врага, уничтожены 4 танка, 5 артиллерийских систем, 13 единиц бронированной техники, 15 единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одна зенитная установка.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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