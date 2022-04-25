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Почему россия строит планы оккупировать юг Украины и Одессу до 9 мая?

Почему россия строит планы оккупировать юг Украины и Одессу до 9 мая?

Сейчас военные рф сильно нуждаются в громкой победе к 9 мая. В идеале они хотели бы прорваться к Приднестровью и захватить Одессу. Иначе население их страны перестане верить российской пропаганде.

Такие планы российских оккупантов озвучил в эфире канала «Украина24» журналист-расследователь Христо Грозев.

«Здесь очевидно, что с их стороны есть паника, есть желание «продать» какую-либо победу до 9 мая. Они понимают, что если ничего красивого, как полный коридор в Одессу, например, они не подарят народу, то народ начнет задавать вопросы», – говорит Христо Грозев.

Впрочем, сам Грозев считает, что рашистким войскам такое не по силам.

«Если им это не удастся – а мне кажется, что им это не удастся, – то они будут готовы в последнюю минуту пойти на более террористические меры, а это и применение химического оружия», – добавил журналист.

Он также привел данные, которые свидетельствуют, что россияне теряют доверия к информации собственного зомбоящика и пропагандистских агентств.

«Мы отслеживаем ежедневно все запросы в российских интернет-поисковиках, и часто задаваемыми вопросами стали: что реально произошло с крейсером «Москва»? Когда Украина заедет на территорию России? Куда делся Шойгу? Неделю назад население больше верило в пропаганду, однако последние 3-4 дня задаются вопросы, которые показывают, что население не верит своему правительству, однако публично это еще не высказывает», – пояснил расследователь.

Впрочем, про хотелки рашистов в Украине прекрасно осведомлены и спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук четко пояснил, что они неосуществимы. А если противник всеже сунется в Одесский регион, или на Николаевщину, его здесь ждет только смерть.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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