Движение транспорта по улице Водопроводной в Одессе уже открыли – мэр (видео)

В Одессе открыли движение транспорта на улице Водопроводной, которая была закрыта в связи с ремонтом Новощепного ряда.

Об открытии движения в своем Instagram 4 апреля сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

“С сегодняшнего дня ул.Водопроводная полностью открыта для движения автотранспорта. Признаться, дожди внесли некоторые коррективы в наши планы, мы хотели открыть улицу ещё 1 апреля. Но, когда речь идет о качестве, то оно в приоритете перед сроками”, – сообщил он.

Труханов также дал прогноз о завершенени работы на Новощепном ряду.

“Думаю, до конца месяца мы завершим все работы на самом Новощепном ряду и приступим к капремонту оставшегося участка ул. Преображенской. Здесь также будут заменены все коммуникации, трамвайное полотно, будет обновлено освещение, дорожное покрытие и тротуары”, – сказал мэр Одессы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Геннадий Труханов (@truhanov_official)

Ранее дорогу обещали открыть к 1 апреля, если не будет дождей. А так как конец марта выдался дождливым, сроки пришлось сдвинуть ориентировочно на неделю.

Напомним, в конце января этого года стартовал второй этап ремонта одесского Новощепного ряда, в связи с чем перекрыли часть улицы Водопроводной – на участке от Итальянского бульвара до выезда из автостанции «Старосенная». В итоге возникло немало «пробочных» проблем, сложностей с пешеходным переходом рядом на этом участке и автозаторами.