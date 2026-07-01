Ключевые моменты:

В Одессе 1 июля из-за аварийных работ изменили движение трамваев.

Трамвай №15 курсирует по сокращенному маршруту — от Тираспольской площади до Алексеевской площади.

Трамвай №12 временно полностью остановлен.

Движение трамваев планируют возобновить в обычном режиме после завершения работ.

Изменения в движении трамваев в Одессе

В Одесском городском совете сообщили, что трамвай №15 сегодня курсирует по сокращенному маршруту — от Тираспольской площади до Алексеевской площади. Причина изменений – проведение аварийных ремонтных работ.

Также временно приостановлено движение трамвая №12. Его маршрут охватывает ряд важных городских локаций, в частности, Херсонский сквер, Ольгиевский и Матросский спуски, улицу Балковскую, переулок Стахановский, улицу Рачкова, район Детской и Городской больниц, Хлебзавод №3, улицу Якова Гордиенко и Слободской рынок.

Жителям советуют сегодня планировать поездки с учетом изменений и по возможности выбирать альтернативные маршруты сообщения между Херсонским сквером и Слободским рынком. В ближайшее время движение трамваев обещают возобновить в обычном режиме.

Напомним, летняя жара принесла с собой не только раскаленный асфальт, но и новые проблемы с энергетикой. Из-за резкого скачка потребления электричества в среду, 1 июля, во всех регионах Украины, включая Одесскую область, вводятся вынужденные ограничения.

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