Без света до вечера: новые адреса плановых отключений в Одессе

Из-за профилактических работ, которые ведут в ДТЭК Одесские электросети во вторник, 17 декабря, многие абоненты Южного и Центрального РЭС до вечера остались без света.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- 1 линия Вильямса 43, 19/1,
- Дача Ковалевского, 72-110,
- Длинная, 93-123,
- Костанди, 68-129,
- Левитана, 59,61,
- Львовская, 29в-78а,
- Люстдорфская дорога, 129-179а,
- Д. Максишко (Марии Демченко), 28-38б,
- М. Жука (Новгородская), 1-53а,
- Садовского, 1-47а,
- Саксаганского, 1-35,
- Сумская, 65а,
- Айвазовского (Тимирязева), 53-102,
- Чикаленко Евгения, 17, 17а, 17б, 17в, 31,
- Научная (Шишкина), 51, 51а, 63, 63а,
- Волокидина (Шолохова), 1-12,
- Марии Демченко 5-а Линия, 30, 38,
- Марии Демченко 6-а Линия, 38,
- пер. Теофила Фраермана (пер. 2-й Новгородский), 1-14,
- пер. 2-й Юннатов, 1-8,
- пер. Казацкий (пер. 3-й Тимирязева), 1-14,
- пер. 3-й Юннатов, 1-6,
- пер. Характерников (пер. 4-й Тимирязева), 3-10,
- пер. Кобзарский (пер. 5-й Тимирязева), 1-10,
- пер. Карпенко-Карого (пер. Ак. Вильямса), 2-15б,
- пер. Водный, 1-17а,
- пер. Дворникова (пер. Новгородский), 2, 3, 3/корп.2, 4, 12,
- переулок Трудовой, 1-8.
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Работы до 19:00:
- Абрикосовая, 4-105а,
- Дачная, 4/2,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 84, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
- пер. 1-й Равенства, 90, 86,197,
- пер. Абрикосовый, 1-29,
- пер. Равенства, 92,
- пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8,8/корп.1,8/корп.2,8/корп.3.
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Работы до 20:00:
- Пшеничная, 1-14,
- Радостная, 1-30,
- Святослава Рихтера, 9-31а,
- Сурикова, 40,
- пл. Б. Деревянко, 3,
- переулок Машиностроительный, 1а-16,
- переулок Технический, 4-15.
Центральный РЭС
Работы до 17:00:
- Авиационная, 1,1/корп.5,
- М.Бойвука (Багрицкого), 50-75а,
- Весенний, 4-41,
- Герцена, 2,4а,5,9,
- Глиняная, 27-48,
- Ефимова, 2-49,
- Ивана и Юрия Лип, 50а,
- Люстдорфская дорога, 2б,4б,4в,
- И.Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 1-24а,
- О. Вадатурского (Маршала Малиновского), 66-92,
- Новая, 7,
- Мраморная (Перовской Софии), 27-48,
- Пишенина, 34-59,
- Поездная, 5,5а,6,
- Живописная (Скворцова), 15-22е,
- Складская, 2, 2/4,
- Тимошенко Александра, 39, 41, 42,
- Буковецкого (Фигнер Веры), 11-26,
- Гранитная (Чернышевского), 1-26,
- Шота Руставели, 23-53/корп. 1,
- переулок Герцена, 2-11, 51,
- переулок Косовский, 3-8,
- переулок Парашютный, 1а-8б,
- переулок Рекордный, 1-7.
Работы до 19:00:
- Ближние Мельницы, 97, 97а, 99,
- Иоганна Гена (Бажана), 1-20,
- Базарная, 92, 100,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Большая Арнаутская, 80-111,
- Малишевского (Гастело), 1-55,
- Еврейская, 50-58,
- Йозефа Прибика (Минская), 30-49,
- Цветочная, 1-21,
- Апрельская, 20-33/1,
- Клименко, 25,33в,
- Ковальская, 19-59,
- Кордонная, 25-92,
- Косяченко Алексея,
- Литакова, 19,19а,32,
- Киры Муратовой (Льва Толстого), 17, 19,
- Малая Арнаутская, 86-113,
- Николая Лысенко, 1а-27а,
- Нежинская, 64, 65, 66, 72,
- Новосельского, 84-104,
- Овидиопольская дорога 3-6,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 1-13, 30, 30/2, 34, 37а,
- Платанова,
- Преображенская, 27-78,
- Проселочная, 25-37,
- Путевая, 2-49б,
- Радостная, 114,116,
- Святослава Караванского (Жуковского), 27-39,
- Святослава Рихтера, 33-109,
- Сельская, 29-44,
- Спиридоновская, 12-21,
- Старицкого, 2-9б,
- Тесс, 1-19г, 34а, 43б,
- Тираспольская, 4-12,
- Троицкая, 45-60,
- Туристская, 7-15,
- Успенская, 60-105,
- Чумацкая, 7, 41,
- Шефская, 8, 16, 33-55,
- пл. Веры Холодной, 1,3,
- пл. Соборная, 1,
- пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
- пер. 2-й Степной, 1-10,
- пер. Бузьковий, 2/корп.2, п
- ереулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5-9,
- переулок Нечипоренко, 4-14,
- переулок Ониловой, 3-14,
- переулок Покровский, 3,5,
- переулок Успенский, 14,23, 3/5,3/корп.5,4,9,
- проезд Бугезковый, 1-6,
- просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 3-27,
- сквер Старобазарный, 3, 7.