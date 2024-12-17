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Без света до вечера: новые адреса плановых отключений в Одессе

Без света до вечера: новые адреса плановых отключений в Одессе

Из-за профилактических работ, которые ведут в ДТЭК Одесские электросети во вторник, 17 декабря, многие абоненты Южного и Центрального РЭС до вечера остались без света.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • 1 линия Вильямса 43, 19/1,
  • Дача Ковалевского, 72-110,
  • Длинная, 93-123,
  • Костанди, 68-129,
  • Левитана, 59,61,
  • Львовская, 29в-78а,
  • Люстдорфская дорога, 129-179а,
  • Д. Максишко (Марии Демченко), 28-38б,
  • М. Жука (Новгородская), 1-53а,
  • Садовского, 1-47а,
  • Саксаганского, 1-35,
  • Сумская, 65а,
  • Айвазовского (Тимирязева), 53-102,
  • Чикаленко Евгения, 17, 17а, 17б, 17в, 31,
  • Научная (Шишкина), 51, 51а, 63, 63а,
  • Волокидина (Шолохова), 1-12,
  • Марии Демченко 5-а Линия, 30, 38,
  • Марии Демченко 6-а Линия, 38,
  • пер. Теофила Фраермана (пер. 2-й Новгородский), 1-14,
  • пер. 2-й Юннатов, 1-8,
  • пер. Казацкий (пер. 3-й Тимирязева), 1-14,
  • пер. 3-й Юннатов, 1-6,
  • пер. Характерников (пер. 4-й Тимирязева), 3-10,
  • пер. Кобзарский (пер. 5-й Тимирязева), 1-10,
  • пер. Карпенко-Карого (пер. Ак. Вильямса), 2-15б,
  • пер. Водный, 1-17а,
  • пер. Дворникова (пер. Новгородский), 2, 3, 3/корп.2, 4, 12,
  • переулок Трудовой, 1-8.

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Работы до 19:00:

  • Абрикосовая, 4-105а,
  • Дачная, 4/2,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства, 84, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
  • пер. 1-й Равенства, 90, 86,197,
  • пер. Абрикосовый, 1-29,
  • пер. Равенства, 92,
  • пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8,8/корп.1,8/корп.2,8/корп.3.

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Работы до 20:00:

  • Пшеничная, 1-14,
  • Радостная, 1-30,
  • Святослава Рихтера, 9-31а,
  • Сурикова, 40,
  • пл. Б. Деревянко, 3,
  • переулок Машиностроительный, 1а-16,
  • переулок Технический, 4-15.

Центральный РЭС

Работы до 17:00:

  • Авиационная, 1,1/корп.5,
  • М.Бойвука (Багрицкого), 50-75а,
  • Весенний, 4-41,
  • Герцена, 2,4а,5,9,
  • Глиняная, 27-48,
  • Ефимова, 2-49,
  • Ивана и Юрия Лип, 50а,
  • Люстдорфская дорога, 2б,4б,4в,
  • И.Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 1-24а,
  • О. Вадатурского (Маршала Малиновского), 66-92,
  • Новая, 7,
  • Мраморная (Перовской Софии), 27-48,
  • Пишенина, 34-59,
  • Поездная, 5,5а,6,
  • Живописная (Скворцова), 15-22е,
  • Складская, 2, 2/4,
  • Тимошенко Александра, 39, 41, 42,
  • Буковецкого (Фигнер Веры), 11-26,
  • Гранитная (Чернышевского), 1-26,
  • Шота Руставели, 23-53/корп. 1,
  • переулок Герцена, 2-11, 51,
  • переулок Косовский, 3-8,
  • переулок Парашютный, 1а-8б,
  • переулок Рекордный, 1-7.

Работы до 19:00:

  • Ближние Мельницы, 97, 97а, 99,
  • Иоганна Гена (Бажана), 1-20,
  • Базарная, 92, 100,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Большая Арнаутская, 80-111,
  • Малишевского (Гастело), 1-55,
  • Еврейская, 50-58,
  • Йозефа Прибика (Минская), 30-49,
  • Цветочная, 1-21,
  • Апрельская, 20-33/1,
  • Клименко, 25,33в,
  • Ковальская, 19-59,
  • Кордонная, 25-92,
  • Косяченко Алексея,
  • Литакова, 19,19а,32,
  • Киры Муратовой (Льва Толстого), 17, 19,
  • Малая Арнаутская, 86-113,
  • Николая Лысенко, 1а-27а,
  • Нежинская, 64, 65, 66, 72,
  • Новосельского, 84-104,
  • Овидиопольская дорога 3-6,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 1-13, 30, 30/2, 34, 37а,
  • Платанова,
  • Преображенская, 27-78,
  • Проселочная, 25-37,
  • Путевая, 2-49б,
  • Радостная, 114,116,
  • Святослава Караванского (Жуковского), 27-39,
  • Святослава Рихтера, 33-109,
  • Сельская, 29-44,
  • Спиридоновская, 12-21,
  • Старицкого, 2-9б,
  • Тесс, 1-19г, 34а, 43б,
  • Тираспольская, 4-12,
  • Троицкая, 45-60,
  • Туристская, 7-15,
  • Успенская, 60-105,
  • Чумацкая, 7, 41,
  • Шефская, 8, 16, 33-55,
  • пл. Веры Холодной, 1,3,
  • пл. Соборная, 1,
  • пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
  • пер. 2-й Степной, 1-10,
  • пер. Бузьковий, 2/корп.2, п
  • ереулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5-9,
  • переулок Нечипоренко, 4-14,
  • переулок Ониловой, 3-14,
  • переулок Покровский, 3,5,
  • переулок Успенский, 14,23, 3/5,3/корп.5,4,9,
  • проезд Бугезковый, 1-6,
  • просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 3-27,
  • сквер Старобазарный, 3, 7.

 

 

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