Без світла до вечора: нові адреси планових відключень в Одесі

Через профілактичні роботи, які ведуть у ДТЕК Одеські електромережі у вівторок, 17 грудня, багато абонентів Південного і Центрального РЕМ до вечора залишилися без світла.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00:
- 1 лінія Вільямса 43, 19/1,
- Дача Ковалевського, 72-110,
- Довга, 93-123,
- Костанді, 68-129,
- Левітана, 59,61,
- Львівська, 29в-78а,
- Люстдорфська дорога, 129-179а,
- Д. Максишка (Марії Демченко), 28-38б,
- М.Жука (Новгородська), 1-53а,
- Садовського, 1-47а,
- Саксаганського, 1-35,
- Сумська, 65а,
- Айвазовського (Тімірязєва), 53-102,
- Чикаленко Євгена, 17, 17а, 17б, 17в, 31,
- Наукова (Шишкіна), 51, 51а, 63, 63а,
- Волокидіна (Шолохова), 1-12,
- Марії Демченко 5-а Лінія, 30, 38,
- Марії Демченко 6-а Лінія, 38,
- пров. Теофіла Фраєрмана (пров. 2-й Новгородський), 1-14,
- пров. 2-й Юннатів, 1-8,
- пров. Козацький (пров. 3-й Тимірязєва), 1-14,
- пров. 3-й Юннатів, 1-6,
- пров. Характерників (пров. 4-й Тімірязєва), 3-10,
- пров. Кобзарський (пров. 5-й Тімірязєва), 1-10,
- пров. Карпенка-Карого (пров. Ак. Вільямса), 2-15б,
- пров. Водний, 1-17а,
- пров. Дворникова (пров. Новгородський), 2, 3, 3/корп.2, 4, 12,
- пров. Трудовий, 1-8.
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Роботи до 19:00:
- Абрикосова, 4-105а,
- Дачна, 4/2,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
- Рибальська, 20,
- Рівності, 84, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34,
- дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,
- пров. 1-й Рівності, 90, 86,197,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8,8/корп.1,8/корп.2,8/корп.3.
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Роботи до 20:00:
- Пшенична, 1-14,
- Радісна, 1-30,
- Святослава Ріхтера, 9-31а,
- Сурикова, 40,
- пл. Б. Дерев’янка, 3,
- пров. Машинобудівний, 1а-16,
- пров. Технічний, 4-15.
Центральний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Авіаційна, 1,1/корп.5,
- М.Бойвука (Багрицького), 50-75а,
- Весіння, 4-41,
- Герцена, 2,4а,5,9,
- Глиняна, 27-48,
- Єфимова, 2-49,
- Івана та Юрія Лип, 50а,
- Люстдорфська дорога, 2б,4б,4в,
- І.Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 1-24а,
- О.Вадатурського (Маршала Малиновського), 66-92,
- Нова, 7,
- Мармурова (Перовської Софії), 27-48,
- Пішеніна, 34-59,
- Поїздна, 5,5а,6,
- Мальовнича (Скворцова), 15-22е,
- Складська, 2, 2/4,
- Тимошенка Олександра, 39, 41, 42,
- Буковецького (Фігнер Віри), 11-26,
- Гранітна (Чернишевського), 1-26,
- Шота Руставелі, 23-53/корп.1,
- пров. Герцена, 2-11, 51,
- пров. Косовський, 3-8,
- пров. Парашутний, 1а-8б,
- пров. Рекордний, 1-7.
Роботи до 19:00:
- Ближні Млини, 97, 97а, 99,
- Іоганна Гена (Бажана), 1-20,
- Базарна, 92, 100,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Велика Арнаутська, 80-111,
- Малішевського (Гастело), 1-55,
- Єврейська, 50-58,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49,
- Квіткова, 1-21,
- Квітнева, 20-33/1,
- Клименка, 25,33в,
- Ковальська, 19-59,
- Кордонна, 25-92,
- Косяченка Олексія,
- Літакова, 19,19а,32,
- Кіри Муратової (Льва Толстого), 17, 19,
- Мала Арнаутська, 86-113,
- Миколи Лисенка, 1а-27а,
- Ніжинська, 64, 65, 66, 72,
- Новосельського, 84-104,
- Овідіопольська дорога 3-6,
- Ольги Благовидової (Кострова), 1-13, 30, 30/2, 34, 37а,
- Платанова,
- Преображенська, 27-78,
- Просьолочна, 25-37,
- Путьова, 2-49б,
- Радісна, 114,116,
- Святослава Караванського (Жуковського), 27-39,
- Святослава Ріхтера, 33-109,
- Сільська, 29-44,
- Спірідонивська, 12-21,
- Старицького, 2-9б,
- Тесс, 1-19г, 34а, 43б,
- Тираспольська, 4-12,
- Троїцька, 45-60,
- Туристська, 7-15,
- Успенська, 60-105,
- Чумацька,7, 41,
- Шефська, 8, 16, 33-55,
- пл. Віри Холодної, 1,3,
- пл. Соборна, 1,
- пров. 1-й, 2-й Бузковий,
- пров. 2-й Степний, 1-10,
- пров. Бузьковий, 2/корп.2,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5-9,
- пров. Нечипоренка, 4-14,
- пров. Онілової, 3-14,
- пров. Покровський, 3,5,
- пров. Успенський, 14,23, 3/5,3/корп.5,4,9,
- проїзд Бузьковий, 1-6,
- просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 3-27,
- сквер Старобазарний, 3, 7.