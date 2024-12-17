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Без світла до вечора: нові адреси планових відключень в Одесі

Без світла до вечора: нові адреси планових відключень в Одесі

Через профілактичні роботи, які ведуть у ДТЕК Одеські електромережі у вівторок, 17 грудня, багато абонентів Південного і Центрального РЕМ до вечора залишилися без світла.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • 1 лінія Вільямса 43, 19/1,
  • Дача Ковалевського, 72-110,
  • Довга, 93-123,
  • Костанді, 68-129,
  • Левітана, 59,61,
  • Львівська, 29в-78а,
  • Люстдорфська дорога, 129-179а,
  • Д. Максишка (Марії Демченко), 28-38б,
  • М.Жука (Новгородська), 1-53а,
  • Садовського, 1-47а,
  • Саксаганського, 1-35,
  • Сумська, 65а,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 53-102,
  • Чикаленко Євгена, 17, 17а, 17б, 17в, 31,
  • Наукова (Шишкіна), 51, 51а, 63, 63а,
  • Волокидіна (Шолохова), 1-12,
  • Марії Демченко 5-а Лінія, 30, 38,
  • Марії Демченко 6-а Лінія, 38,
  • пров. Теофіла Фраєрмана (пров. 2-й Новгородський), 1-14,
  • пров. 2-й Юннатів, 1-8,
  • пров. Козацький (пров. 3-й Тимірязєва), 1-14,
  • пров. 3-й Юннатів, 1-6,
  • пров. Характерників (пров. 4-й Тімірязєва), 3-10,
  • пров. Кобзарський (пров. 5-й Тімірязєва), 1-10,
  • пров. Карпенка-Карого (пров. Ак. Вільямса), 2-15б,
  • пров. Водний, 1-17а,
  • пров. Дворникова (пров. Новгородський), 2, 3, 3/корп.2, 4, 12,
  • пров. Трудовий, 1-8.

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Роботи до 19:00:

  • Абрикосова, 4-105а,
  • Дачна, 4/2,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
  • Рибальська, 20,
  • Рівності, 84, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34,
  • дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,
  • пров. 1-й Рівності, 90, 86,197,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8,8/корп.1,8/корп.2,8/корп.3.

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Роботи до 20:00:

  • Пшенична, 1-14,
  • Радісна, 1-30,
  • Святослава Ріхтера, 9-31а,
  • Сурикова, 40,
  • пл. Б. Дерев’янка, 3,
  • пров. Машинобудівний, 1а-16,
  • пров. Технічний, 4-15.

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Авіаційна, 1,1/корп.5,
  • М.Бойвука (Багрицького), 50-75а,
  • Весіння, 4-41,
  • Герцена, 2,4а,5,9,
  • Глиняна, 27-48,
  • Єфимова, 2-49,
  • Івана та Юрія Лип, 50а,
  • Люстдорфська дорога, 2б,4б,4в,
  • І.Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 1-24а,
  • О.Вадатурського (Маршала Малиновського), 66-92,
  • Нова, 7,
  • Мармурова (Перовської Софії), 27-48,
  • Пішеніна, 34-59,
  • Поїздна, 5,5а,6,
  • Мальовнича (Скворцова), 15-22е,
  • Складська, 2, 2/4,
  • Тимошенка Олександра, 39, 41, 42,
  • Буковецького (Фігнер Віри), 11-26,
  • Гранітна (Чернишевського), 1-26,
  • Шота Руставелі, 23-53/корп.1,
  • пров. Герцена, 2-11, 51,
  • пров. Косовський, 3-8,
  • пров. Парашутний, 1а-8б,
  • пров. Рекордний, 1-7.

Роботи до 19:00:

  • Ближні Млини, 97, 97а, 99,
  • Іоганна Гена (Бажана), 1-20,
  • Базарна, 92, 100,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Велика Арнаутська, 80-111,
  • Малішевського (Гастело), 1-55,
  • Єврейська, 50-58,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49,
  • Квіткова, 1-21,
  • Квітнева, 20-33/1,
  • Клименка, 25,33в,
  • Ковальська, 19-59,
  • Кордонна, 25-92,
  • Косяченка Олексія,
  • Літакова, 19,19а,32,
  • Кіри Муратової (Льва Толстого), 17, 19,
  • Мала Арнаутська, 86-113,
  • Миколи Лисенка, 1а-27а,
  • Ніжинська, 64, 65, 66, 72,
  • Новосельського, 84-104,
  • Овідіопольська дорога 3-6,
  • Ольги Благовидової (Кострова), 1-13, 30, 30/2, 34, 37а,
  • Платанова,
  • Преображенська, 27-78,
  • Просьолочна, 25-37,
  • Путьова, 2-49б,
  • Радісна, 114,116,
  • Святослава Караванського (Жуковського), 27-39,
  • Святослава Ріхтера, 33-109,
  • Сільська, 29-44,
  • Спірідонивська, 12-21,
  • Старицького, 2-9б,
  • Тесс, 1-19г, 34а, 43б,
  • Тираспольська, 4-12,
  • Троїцька, 45-60,
  • Туристська, 7-15,
  • Успенська, 60-105,
  • Чумацька,7, 41,
  • Шефська, 8, 16, 33-55,
  • пл. Віри Холодної, 1,3,
  • пл. Соборна, 1,
  • пров. 1-й, 2-й Бузковий,
  • пров. 2-й Степний, 1-10,
  • пров. Бузьковий, 2/корп.2,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • пров. Нечипоренка, 4-14,
  • пров. Онілової, 3-14,
  • пров. Покровський, 3,5,
  • пров. Успенський, 14,23, 3/5,3/корп.5,4,9,
  • проїзд Бузьковий, 1-6,
  • просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 3-27,
  • сквер Старобазарний, 3, 7.
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