Без світла до вечора: нові адреси планових відключень в Одесі

Як будуть вимикати світло в Одесі 17 грудня Стабілізаційні відключення електрики, які діяли з 17 листопада та були запроваджені по всій країні після масованої ракетно-дронової атаки, на 17 грудня не заплановані. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одесі запровадили нові графіки відключень світла: як у них розібратися З 16 грудня 2024 року в Україні діють нові графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Їхня мета – зробити відключення більш справедливими та рівномірними. Але багатьох одеситів новинка тільки заплутала. “Одеське Життя” розповідає, як розібратися в новій системі. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Одесу цієї зими очікують найтриваліші відключення світла Цієї зими українці стикатимуться з відключеннями світла тривалістю 4-8 годин на добу. Найтриваліші очікуються в містах Одеса та Дніпро, енергетична інфраструктура яких найбільше постраждала від ворожих атак. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ