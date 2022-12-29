Без «основателей Одессы»: что сейчас на месте памятника Екатерине II? (видео)

Сегодня, 29 декабря 2022 года, одесская Екатерининская площадь осталась без своего главного «символа» – памятника «основателям Одессы», также известного как памятник Екатерине Второй. Как известно, этой ночью скандальный памятник таки демонтировали. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. Что же появилось на месте памятника русской императрице?

Ответ на этот вопрос дал в своем Телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко. Он опубликовал фото нового вида Екатерининской (да, название ее еще осталось старым) площади. Как можно заметить, на место императрицы неизвестные водрузили украинский флаг. При этом часть ограждения, скрывавшего памятник раздора последние недели, еще не убрали.

Также о том, как выглядит сейчас площадь, можно судить по видео, представленному на Телеграм-канале xydessa:

Стоит отметить, что это далеко не первая (и, уверены, не последняя) метаморфоза на одесской Екатерининской площади. Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о том, что было раньше на месте памятника «основателям Одессы», а также делилась предположениями, что может здесь появиться после его демонтажа.

Напомним, в ночь на 29 декабря в Одессе демонтировали памятники русской императрице Екатерине II и полководцу Александр Суворову.

Как стало известно, демонтированные памятники перенесли на хранение на территорию Одесского художественного музея. Их хранение обойдется в 100 тысяч гривен в год.