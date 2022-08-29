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Без линеек и с подарками для ВСУ вместо букетов: каким будет 1 сентября в Одессе

Без линеек и с подарками для ВСУ вместо букетов: каким будет 1 сентября в Одессе

Массовые мероприятия, в том числе линейки в День знаний в Одессе отменены. А вместо цветов школьников и родителей просят принести подарки для наших защитников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

«В этом году линеек не будет. Букеты ждут  Дня победы», — написала она.

А вместо цветов дети и родтели могут принести в свою, ближайшую или любую другую школу то, что сейчас необходимо бойцам ВСУ:

  • лекарства (противопростудные, от головной боли, от кашля, капли он насморк);
  • мужские носки 40-45 размеров;
  • белье нательное (если термо — просто супер);
  • сигареты (в этом случае в школе не запрещены);
  • фонарики;
  • средства гигиены;
  • вкусняшки в упаковке (печенье, сладости).

Внимание! Мясные и рыбные консервы сейчас в изобилии, их приносить не надо.

Все это можно принести в любую городскую школу не только первого, но и второго – пятого сентября.

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Фото: Елена Буйневич/Facebook

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Редакция ПРОФИЛЬ

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