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В Одессе будут выдавать стерильные шприцы наркозависимым гражданам

В Одессе будут выдавать стерильные шприцы наркозависимым гражданам

В Одессе будут выдавать наркозависимым гражданам одноразовые шприцы и спиртовые салфетки, а также менять использованные шприцы на стерильные.

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Как поясняют в пресс-службе Одесского горсовета, таким образом городские власти ведут работу по противодействию наркомании в рамках реализации муниципальной программы противодействия ВИЧ/СПИДу, туберкулезу, гепатитам и наркомании «Ускоренный ответ Одесса» (Fast-Track Odesa).

Как сообщается, помощь наркозависимым ведется в едином комплексе с ВИЧ-сервисными услугами и диагностикой гепатитов, поскольку употребляющие инъекционные наркотики люди входят в группу повышенного риска.

Данная социальная программа реализуется через сеть муниципальных аптек коммунального предприятия «Одесфарм».

Получателями услуги являются клиенты общественных организаций, работающих с наркозависимыми, «сидящими на игле». Они по своим клиентским карточкам и направлениям от организаций получают услугу в 12-ти аптеках КП «Одесфарм», расположенных во всех районах города.

Также сообщается, что этом году в аптеках «Одесфарма» выданы более 15 тыс. наборов, а также произведен обмен 474,7 тыс. шприцев.

Помимо этого, в рамках программы наркозависимые люди получают социальную и психологическую помощь по принципу «равный-равному», а также мотивацию и поддержку в вопросах отказа от употребления наркотиков.

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Фото: rckovcheg.ru и Одеський ракурс

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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