Беспилотник координировал атаки на Одессу: ВСУ удалось «приземлить» иранский БПЛА

Захваченный дрон – это разведывательно-ударный беспилотник Mohajer-6 иранского производства. Его российская российская армия использует вместе с дронами-камикадзе Shahed-136.

О таком необычном трофее сообщили в Министерстве обороны Украины.

Вот иранский беспилотник Qods Mohajer-6, который несколько дней назад был запущен для координации атаки на Одессу,

— сказано в сообщении.

Отметим, что недавно в ответ на ноту МИД Украины посол Ирана заявил, что его страна не поставляла в россию беспилотники.

Ранее сообщалось, что подобный дрон был сбит над Черным морем.

«Мохаджер-6» имеет максимальный взлетный вес 600 кг, полезную нагрузку – 100 кг и дальность полета – 200 км. Дрон предназначен для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения. Беспилотник способен нести до четырех высокоточных боеприпасов.

Напомним, что в августе россия получила от Ирана первую партию боевых дронов. В Одесской ОВА предполагают, что россия использует для атаки дроны, чтобы экономить крылатые ракеты.

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