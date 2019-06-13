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Новости Одессы и Одесской области

Белгород-днестровские власти хотят снести забор перед Аккерманской крепостью

Белгород-днестровские власти хотят снести забор перед Аккерманской крепостью

Металлическое ограждение с запирающимися воротами было установлено на берегу Днестровского лимана и сейчас не позволяет аккерманцам и гостям города свободно гулять по побережью вдоль одной из стен знаменитой крепости.

По данным «Бессарабия-информ», забор был поставлен коммунальным предприятием «Фортеця», которое обслуживает саму крепость и обилечивает прибывающих туристов. А сейчас на рассмотрение местного исполкома выносится проект решения о демонтаже самовольно установленного ограждения.

КП ещё в мае получило предписание убрать ограждение, однако не выполнило его. Если решение будет принято, то забор снесут сотрудники городского предприятия «Благоустройство».

Добавим, что стоимость входного билета в крепость для не льготных категорий составляет 80 грн. для взрослых и 40 грн. для детей, а стоимость экскурсий – от 300 до 500 грн. для группы.

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