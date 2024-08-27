Новости Одессы и Одесской области

Бегство в Одессе вооруженных мобилизованных заключенных: в ВСУ это отрицают

Бегство в Одессе вооруженных мобилизованных заключенных: в ВСУ это отрицают

Недавно появилась информация, что в Одессе дезертировали трое военных. Они были вооружены, а в ряды ВСУ попали из тюрьмы. Затем их разыскали и задержали. Но военные этот случай прокомментировали с опозданием и очищают дезертирство с оружием.

Комментарии по этому случаю опубликовало Радио Свобода, а предоставил их исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций оперативного командования Юг подполковник Алексей Мищенко.

Побег бывших заключенных он назвал не дезертирством, а «попыткой воспользоваться временем по своему усмотрению». И возразил, что мужчины были с огнестрельным оружием.

Самое главное, оружия при военнослужащих не было, это ложная информация и ничего здоровью окружающих не угрожала… Уже 25 августа их задержали и доставили обратно. Даже не прошло суток, поэтому это не расценивается как самовольное оставление части, они и дальше остаются военнослужащими одной из механизированных бригад,

– заявил Мищенко.

То есть, военные считают, что это было не дезертирство, а самовольное оставление части. Его обстоятельства сейчас изучает комиссия подразделения, в котором служат беглецы.

После проверки лица, допустившие нарушения, подвергаются дисциплинарной ответственности. Имеются в виду как сами военные, так и их непосредственные командиры. Но пока наказание, по словам Мищенко, наказание никто не получил.

Скорее всего, все трое мужчин продолжат службу в своей бригаде.

Напомним, 14 июля 2024 года в Одесской области четверо военнослужащих сбежали из учебной части и пытались пешком перейти в Молдову. Их поймали на украино-молдавской границе, а одного из них застрелил пограничник.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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