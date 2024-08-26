В Одессе задержали мобилизованных заключенных, которые сбежали с оружием с полигона

Об этом сообщает издание «Думская», ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Вечером, 24 августа, трое мобилизованных экс-заключенных, прихватив автоматы, сбежали с полигона в Одесской области. Там они проходили обучение по стрельбе. В регионе был введен полицейский план для задержания вооруженных мужчин.

«В Одесской области сбежали трое мобилизованных заключенных. Они вооружены», — говорится в сообщении. Это солдаты Юрий Войтюк, Станислав Иванов и Денис Мацюра. По каким статьям были осуждены мужчины, неизвестно.

Отмечается, что бывшие заключенные, которые подписали контракт на военную службу, проходили обучение по перемещениям со стрельбой во встречном бою. Они покинули полигон, прихватив автоматы Калашникова.

Беглецов задержали на Балковской, однако оружия при них не было, сообщило издание вечером 25 августа.

Напомним, 14 июля 2024 года в Одесской области четверо военнослужащих сбежали из учебной части и пытались пешком перейти в Молдову. Их поймали на украино-молдавской границе, а один из них был застрелен пограничником.